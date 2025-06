Via libera alla costituzione di "Atrani Next Hub" L'iniziativa per rispondere alle sfide della gestione dei servizi pubblici locali

Atrani, perla della Costa d’Amalfi e Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, si prepara a una svolta epocale nella gestione dei servizi pubblici. Il Consiglio Comunale ha dato il via libera alla costituzione di "Atrani Next Hub – Azienda Speciale per l’Innovazione, la Cultura e i Servizi Territoriali". Questo nuovo ente, dotato di autonomia e personalità giuridica, segna un passo decisivo verso un futuro più efficiente e attento alle esigenze della comunità e dei visitatori.

L'iniziativa

Un’iniziativa ambiziosa e strategica pensata per rispondere in modo moderno, efficiente e trasparente alle sfide della gestione dei servizi pubblici locali e che rappresenta un modello innovativo per i piccoli comuni ad alta vocazione turistica e culturale.

L’Azienda Speciale sarà uno strumento interamente pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale, in grado di operare con flessibilità operativa e visione imprenditoriale. Un ente strumentale del Comune, controllato direttamente dall’Amministrazione, che potrà gestire in modo integrato e qualificato servizi cruciali come la mobilità locale, il demanio, le attività culturali, la manutenzione del territorio e la promozione turistica.

La nascita di “Atrani Next Hub” è il frutto di un lavoro accurato durato mesi, supportato da una rete di professionisti altamente qualificati, tra cui il prof. Luca Sensini, docente di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Salerno, e il dott. Gianpiero D’Andrea, Revisore dei Conti dell’Azienda, il cui contributo ha assicurato rigore tecnico, sostenibilità economica e solidità giuridica. Il fondo di dotazione iniziale ammonta a 50.000 euro, un segnale concreto della volontà di rendere questa Azienda non un "ente fantasma", ma una realtà operativa da subito ed è stato reso possibile solo grazie a un'importante interpretazione normativa della Regione Campania (Nota Circolare del 5 marzo 2025) sul Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali (PUAD).”

“Il nome Atrani Next Hub racchiude la visione di un paese che guarda avanti: un hub di progettazione, innovazione e servizi, che si pone l’obiettivo di accompagnare il borgo verso il futuro. La parola Next sottolinea proprio questa vocazione al cambiamento, alla capacità di anticipare i bisogni e trasformarli in azioni concrete senza mai rinunciare all’identità profonda, alla storia e alla straordinaria bellezza di Atrani. Il payoff specifica le tre aree strategiche: Innovazione (digitalizzazione e modernizzazione), Cultura (valorizzazione del patrimonio e promozione eventi) e Servizi Territoriali (mobilità, turismo, ambiente, manutenzione).” dichiara il sindaco Michele Siravo.

“Le strategie operative si basano su tre direttrici: innovazione gestionale, partenariato pubblico-privato e attivazione di reti territoriali, sempre nel rispetto del controllo pubblico e dell’interesse collettivo. Con la nascita dell’Azienda Speciale vogliamo superare i vincoli operativi della macchina amministrativa tradizionale e dotarci di uno strumento snello, efficiente e trasparente, capace di valorizzare il nostro patrimonio culturale, migliorare la qualità dei servizi pubblici, attrarre finanziamenti e rilanciare il turismo in chiave sostenibile. Atrani Next Hub sarà il motore di una nuova stagione amministrativa: più moderna, più coraggiosa, ma profondamente radicata nell’identità e nella storia del nostro paese.”