Protezione civile di Sarno e Nocera: iniziativa formativa per ragazzi "Giochi e attività che immergeranno i bambini nel mondo del volontariato"

La Protezione Civile il Saro di Sarno e la Protezione Civile di Nocera Inferiore “Etruria” organizzano, in collaborazione, due fine settimana formativi, per ragazzi dai 10 ai 16 anni. Il campo scuola si svolgerà nella città di Nocera Inferiore nella sede di Via Loria, 14 nei giorni 5-6 luglio e a Sarno il 19-20 luglio presso Giardini Grandi di Villa Lanzara.

I dettagli

Per citare Greta Thunberg “We are never too small to make a difference”, non si è mai troppo piccoli per fare la differenza. È proprio questa la frase motivazionale che ispira questo campo scuola. Il tema principale è quello di avvicinare i giovani al mondo del volontariato affinché fin da piccoli possano contribuire a dare una mano nelle emergenze e nella gestione di esse.

Durante questi due fine settimana si svolgeranno giochi e attività che immergeranno i bambini nel mondo del volontariato e incontri formativi con diverse associazioni del territorio. Numerosi sono gli interventi compiuti dai volontari delle Associazioni nel corso degli anni, durante i quali si è notata la scarsa conoscenza da parte della popolazione del mondo del volontariato.