Agropoli, via al servizio "Spiaggia solidale": il litorale fruibile da tutti L'iniziativa rivolta a persone con disabilità e minori svantaggiati

Ha preso il via ad Agropoli la “Spiaggia solidale”. Si rivolge a persone con disabilità ed associazioni/enti del terzo settore per disabili e per minori svantaggiati. E’ stata attivata, come avviene ormai da diversi anni, nelle adiacenze della concessione del lido "Il Raggio verde" presso il lungomare San Marco. Sarà operativa fino al 31 agosto. Possono accedere al servizio, previa richiesta al Comune di Agropoli tramite procedura a sportello oppure via pec, i cittadini residenti ad Agropoli e non, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 104/92 o invalidità civile oppure le associazioni/enti del terzo settore per disabili o per minori a rischio e sotto tutela (che operano sul territorio comunale).

I beneficiari potranno fruire gratuitamente di ombrellone e sdraio per sette giorni consecutivi insieme al proprio accompagnatore e/o al proprio nucleo familiare fino ad un massimo di cinque persone. La spiaggia è dotata di discesa a mare idonea che consente di entrare in acqua e fare il bagno. Sono accessibili inoltre le docce, il bagno e lo spogliatoio. E’ stato attivato anche il Seatrac, dispositivo che consente a chi ha difficoltà motorie di poter fare il bagno in mare muovendosi in completa autonomia. Mentre l’utilizzo di ombrellone e sdraio è limitato a sette giorni per consentirne la fruizione ad una più ampia platea possibile, l’accesso alla spiaggia così come l’utilizzo del Seatrac può avvenire senza alcuna limitazione.

«Si rinnova anche per l’estate 2025 - afferma il sindaco Roberto Mutalipassi - la Spiaggia solidale. Si tratta di una iniziativa meritevole che offre la possibilità di fruire gratuitamente di un posto al sole per determinate categorie quali disabili e minori svantaggiati. Un servizio che di anno in anno raccoglie sempre maggiore apprezzamento».

«L’iniziativa Spiaggia solidale vede, oltre alla fruizione gratuita di ombrellone e sedie, anche la disponibilità in qualsiasi momento del Seatrac, dispositivo che permette a chi ha difficoltà di movimento di raggiungere il mare con facilità e autonomamente. Agropoli è tra le poche realtà italiane ad esserne dotate. Questo grazie ad una collaborazione pubblico-privata» è il commento dell’assessore alle Pari opportunità Elvira Serra e dell’assessore al Mare Giuseppe Di Filippo.