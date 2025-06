Spari a Scafati, Santocchio: "Basta propaganda elettorale, servono fatti" La denuncia del coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia

“Quanto accaduto a Scafati nelle scorse ore è gravissimo. Sparare in centro, in orario di punta, è il simbolo di un degrado che va affrontato subito, senza retorica né annunci vuoti. Scafati rischia di precipitare in una spirale pericolosa. Servono risposte forti da parte dello Stato, delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali. Basta propaganda elettorale: servono fatti”. Lo afferma in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Mario Santocchio che punta il dito anche sul sistema di videosorveglianza cittadino: “È inaccettabile che, a ogni episodio grave, si scopra che le telecamere non funzionano o non servono a nulla. È da anni che sentiamo parlare di potenziamento e modernizzazione, ma i risultati sono nulli. Il territorio è scoperto e questo è un incentivo all’impunità”.

“Scafati - prosegue il coordinatore di FdI - sta attraversando una fase delicata: disoccupazione, commercio in crisi, mancanza di politiche giovanili, vandalismo e microcriminalità sono sotto gli occhi di tutti. Se non si interviene adesso, rischiamo un’escalation che nessuno potrà più controllare. La città ha già pagato un prezzo altissimo in passato, non possiamo permetterci di tornare indietro”.

Fratelli d’Italia chiede un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, un piano straordinario di sicurezza urbana, e l’adozione immediata di misure concrete, a partire dalla revisione e reale attivazione del sistema di videosorveglianza.

“Diciamo no con forza a ogni forma di violenza e sopraffazione. La sicurezza non è un tema di propaganda: è un diritto fondamentale dei cittadini e un dovere di chi amministra”, conclude Santocchio.