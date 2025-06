Acciaroli: recuperato un ceppo àncora di epoca romana Il passo successivo sarà la valorizzazione di questi reperti

Al largo di Acciaroli, nel territorio comunale di Pollica (Salerno), è stato recuperato oggi un ceppo di ancora, probabilmente di epoca romana. L'individuazione e il successivo recupero del ceppo sono il frutto di uno scrupoloso lavoro di monitoraggio che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino svolge, da anni, lungo il litorale cilentano con il prezioso supporto operativo dei Carabinieri del Nucleo Subacqueo di Napoli.

I dettagli

Le ricognizioni di questi giorni, coordinate dalla Soprintendenza, hanno visto anche l'importante contributo di ASSO - Archeologia Subacquea Speleologia Organizzazione, associazione specializzata nell'individuazione, studio e valorizzazione dei beni culturali e naturalistici sotterranei e sommersi. Il passo successivo sarà la valorizzazione di questi reperti per la quale la Soprintendenza sta lavorando in accordo e in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Pollica