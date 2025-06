Ferrante: 300 milioni per rinnovo stazioni, strutture più efficienti 6,3 milioni per la stazione di Nocera Superiore, 9,2 milioni per quella di Scafati

“L’impegno che stiamo assicurando per lo sviluppo infrastrutturale del Sud continua a produrre risultati concreti: Rfi ha messo in campo un Piano da quasi 300 milioni di euro per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie in Campania. Investimenti importanti, che consentiranno di rendere le strutture piu efficienti e funzionali trasformando gli scali ferroviari in hub di mobilità urbana”. Lo rende noto il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante.

I dettagli

“Le stazioni rappresentano il cuore del sistema di trasporto delle città e una vetrina dei territori. Per questo, il loro rinnovo significa non solo un incremento qualitativo delle infrastrutture ma - sottolinea Ferrante - un importante miglioramento del decoro urbano. Gli interventi, che riguardano stazioni di capoluoghi come di centri più piccoli, sono volti a aumentare l’accessibilità abbattendo le barriere architettoniche, a riqualificare aree esterne e fabbricati anche dal punto di vista sismico e a potenziare l’informazione al pubblico.

Tra gli interventi più significativi sono previsti 20 milioni di euro per il nuovo hub di Benevento, 6 milioni per il nuovo hub di Caserta, 6,3 milioni per la stazione di Nocera Superiore, 9,2 milioni per quella di Scafati e 18,7 milioni per la stazione di Napoli Centrale, con lavori anche nelle stazioni del servizio ferroviario metropolitano di Mergellina, pari a 17,4 milioni, piazza Amedeo e Montesanto, pari a 24 milioni di euro ciascuna. Particolarmente importante è il progetto del nuovo hub di Pompei al servizio del sito archeologico, con interventi per 40 milioni di euro. Si tratta di investimenti fondamentali per la mobilità campana che dimostrano la grande attenzione del nostro Governo per il territorio, con l’obiettivo - conclude Ferrante - di modernizzare e rendere sempre più efficiente la rete infrastrutturale”.