Emergenza blatte a Battipaglia: l'ordinanza del sindaco Francese Obbligo a intervenire per tutti gli amministratori condominiali e i proprietari di fabbricati

La Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese ha firmato ieri una ordinanza, la n. 5255 del 3 luglio 2025, per la quale obbliga tutti gli amministratori condominiali, nonché ai proprietari dei singoli fabbricati - ciascuno per le rispettive competenze, a provvedere, entro il termine perentorio del 30 luglio e, successivamente, con cadenza almeno bimestrale nel periodo maggio/ ottobre, alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie dì raccolta delle acque attinenti alle parti comuni dì pertinenza dei singoli condomini.

I dettagli



I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini e/ o contenitori, di uso anche privato, dì acque stagnanti che possono costituire fonte dì sviluppo di agenti infestanti (blatte, mosche, zanzare etc.), devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali e adottare tutte le misure atte a impedire, per quanto possibile, lo sviluppo delle infestazioni.

Tutti devono provvedere, a proprie cura e spese, ai trattamenti dì disinfestazione da blatte e/ o altri agenti infestanti (mosche, zanzare etc.); sono tenuti, altresì, a predisporre, all'inizio di ogni anno, un programma dei trattamenti dì disinfestazione/derattizzazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno.

Il mancato rispetto dell’ordinanza, reperibile sul sito ufficiale del Comune di Battipaglia https://www.comune.battipaglia.sa.it/, è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00. La decisione dell’Amministrazione Comunale scaturisce dalla continua richiesta dei cittadini allarmati dalla presenza di insetti in città nonostante il corposo programma di interventi di deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione programmato ed eseguito dallo stesso Ente comunale.

Si riporta l’elenco completo degli interventi di deblattizzaizone già effettuati e che saranno effettuati nei prossimi mesi su tutto il territorio comunale:

INTERVENTO DI MAGGIO;

Domenica 25.05.2025 dalle ore 23:30 - Centro cittadino;

Lunedì 26.05.2025 dalle ore 23:30 - Quartieri Stella/Serroni Alto;

Martedì 27.05.2025 dalle ore 23.30 Quartiere Sant'Anna;

Mercoledì 28.05.2025 dalle ore 23.30 - Quartieri Belvedere/S. Lucìa/Litorale;

Gìovedì 29.05.2025 dalle ore 23.30 - Quartieri Taverna/Schiavo/Turco

INTERVENTO DI GIUGNO;

Domenica 15.06.2025 dalle ore 23:30 - Centro cittadino;

Lunedì 16.06.2025 dalle ore 23:30 Quartieri Stella/Serroni Alto;

Martedì 17.06.2025 dalle ore 23.30 - Quartiere Sant'Anna;

Mercoledì 18.06.2025 dalle ore 23.30 - Quartieri Belvedere/S. Lucia/Litorale;

Giovedì 19.06.2025 dalle ore 23.30 - Quartieri Taverna/Schiavo/Turco



INTERVENTO DI LUGLIO;

Domenica 13.07.2025 dalle ore 23:30 - Centro cittadino;

Lunedì 14.07.2025 dalle ore 23:30 Quartieri Stella/Serroni Alto;

Martedì 15.07.2025 dalle ore 23.30 Quartiere Sant'Anna;

Mercoledì 16.07.2025 dalle ore 23.30 - Quartieri Belvedere/S. Lucia/Litorale;

Gìovedì 17.07.2025 dalle ore 23.30 - Quartieri Taverna/Schiavo/Turco

INTERVENTO DI AGOSTO;

Domenica 03.08.2025 dalle ore 23:30 - Centro cittadino;

Lunedì 04.08.2025 dalle ore 23:30 Quartieri Stella/Serroni Alto;

Martedì 05.08.2025 dalle ore 23.30 - Quartiere Sant'Anna;

Mercoledì 06.08.2025 dalle ore 23.30 - Quartieri Belvedere/S. Lucia/Litorale;

Giovedì 07.08.2025 dalle ore 23.30 - Quartieri Taverna/Schiavo/Turco

INTERVENTO DI SETTEMBRE;

Domenica 31.08.2025 dalle ore 23:30 - Centro cittadino;

Lunedì 01.09.2025 dalle ore 23:30 - Quartieri Stella/Serroni Alto;

Martedì 02.09.2025 dalle ore 23.30- Quartiere Sant'Anna;l

Mercoledì 03.09.2025 dalle ore 23.30 - Quartieri Belvedere/S. Lucia/Litorale;

Giovedì 04.09.2025 dalle ore 23.30 - Quartieri Taverna/Schiavo/Turco

INTERVENTO DI OTTOBRE;

Domenica 05.10.2025 dalle ore 23:30 - Centro cittadino;

Lunedì 06.10.2025 dalle ore 23:30 - Quartieri Stella/Serroni Alto;

Martedì 07.10.2025 dalle ore 23.30 - Quartiere Sant'Anna;

Mercoledì 08.10.2025 dalle ore 23.30 - Quartieri Belvedere/S. Lucia/Litorale;

Giovedì 09.10.2025 dalle ore 23.30 - Quartieri Taverna/Schiavo/Turco