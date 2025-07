Guardia Agroforestale Italiana, siglata una nuova sinergia Protocollo d'intesa con l'Ente Riserve Naturali Foce Sele -Tanagro Monti Eremiti Marzano

La Guardia Agroforestale Italiana ha siglato un importante protocollo d'intesa con l'Ente Riserve Naturali Foce Sele -Tanagro Monti Eremiti Marzano - Regione Campania. Gli operatori si occuperanno dell'attività di vigilanza nelle competenze dell'Ente Riserva. La Guardia Agroforestale Italiana si impegna ad operare nel rispetto delle normative vigenti in materia, provvedendo a segnalare le infrazioni rilevate all'Ente Riserva nell'ambito di competenza.

Alla firma erano presenti il presidente Nazionale della G.A.l., Antonio D'Acunto e il presidente Ente Riserva, Antonio Cuomo.

Il presidente D'Acunto in stretta sinergia con l'Ente ha subito incontrato gli operatori che saranno impiegati in tale ambito con decreto di nomina di Polizia amministrativa per le specifiche competenze.