Pollica: Presentata la Prima Carta Nazionale sull’Uguaglianza Genitoriale L'evento si è tenuto al Castello Vinciprova

In una cornice suggestiva e carica di significato storico, il Castello Vinciprova ha ospitato sabato un evento destinato a segnare una tappa fondamentale nel percorso verso una società più equa e inclusiva: la presentazione ufficiale della Prima Carta Nazionale sull’Uguaglianza Genitoriale e sulla Tutela delle Relazioni Familiari.

I dettagli

Protagonista dell’iniziativa è stato l’Ambasciatore dell’Uguaglianza Genitoriale e della Tutela delle Relazioni Familiari, Davide Vinciprova, figura istituzionale nella promozione dei diritti familiari in Italia. In un clima di emozione e partecipazione, l’Ambasciatore ha consegnato personalmente al Consigliere Comunale del Comune di Pollica, Adriano Guida, la prima copia del suo libro “Il Castello di Sabbia”, opera che affronta con profondità e sensibilità le problematiche legate alla genitorialità paritaria e alla protezione delle relazioni familiari nei contesti giuridici e sociali moderni.

Il volume sarà custodito nella Biblioteca del Palazzo Vinciprova, designata come sede di conservazione ufficiale del referto storico nazionale dedicato a questi fondamentali diritti civili. La scelta di Pollica e del Castello Vinciprova come luogo simbolico per questa cerimonia non è stata casuale: il borgo cilentano, culla della Dieta Mediterranea e già simbolo di sostenibilità, diventa ora anche punto di riferimento per una nuova cultura della genitorialità condivisa.

Durante la cerimonia, l’Ambasciatore ha dichiarato:

“Il mio impegno è far sì che ogni genitore, indipendentemente dal genere, abbia pari dignità, diritti e responsabilità nella crescita dei figli. La Carta che presentiamo oggi è un passo storico, un documento guida per le istituzioni, i tribunali, i servizi sociali e la società civile tutta.”

La Carta Nazionale sull’Uguaglianza Genitoriale e sulla Tutela delle Relazioni Familiari si articola in più sezioni, toccando temi centrali come la bigenitorialità, l'affidamento equo, la mediazione familiare, il diritto dei minori alla continuità affettiva e la prevenzione dell’alienazione genitoriale. L’obiettivo è fornire un quadro di riferimento per orientare le politiche pubbliche e gli interventi normativi futuri.

All’evento hanno preso parte autorità locali, esperti in diritto di famiglia, associazioni e cittadini, tutti uniti dalla volontà di dare voce a una nuova idea di famiglia, centrata sul dialogo, sull’equilibrio e sul rispetto reciproco.

Con la consegna del libro e la presentazione della Carta, il Castello Vinciprova diventa così simbolo nazionale dell’impegno per una genitorialità egualitaria e per la difesa dei legami familiari, anche nei momenti di fragilità.

Un nuovo capitolo si apre oggi per l’Italia — scritto tra le antiche mura di un castello e nei cuori di chi crede che l’amore di un genitore non debba mai essere ostacolato.

La carta del diritto all’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari è disponibile gratuitamente all’indirizzo web

https://ilcastellodisabbia.it/carta-uguaglianza-genitoriale.