Baronissi, presidi e vigilanza: varato il piano contro gli incendi boschivi Il protocollo sarà attivo fino al 15 settembre

Il Comune di Baronissi ha attivato il piano operativo per la prevenzione degli incendi boschivi in vista della stagione estiva 2025. La Giunta comunale ha approvato con apposita delibera l’avvio della Campagna AIB (Antincendio Boschivo), che sarà attiva fino al 15 settembre, in linea con le indicazioni della normativa nazionale e regionale. L’iniziativa nasce dalla necessità di garantire un controllo attento e costante del territorio, in particolare delle zone boschive, collinari e di interfaccia urbano-rurale, considerate più esposte al rischio in questi mesi caratterizzati da alte temperature e prolungata siccità.

In assenza, a livello comunale, di personale certificato per le operazioni di spegnimento attivo – attività che per legge spetta esclusivamente ai Vigili del Fuoco, alla Regione Campania (anche tramite la società SMA Campania) e al personale idraulico-forestale delle Comunità Montane – il Comune ha predisposto un programma incentrato sulle attività di avvistamento, pattugliamento, prevenzione e deterrenza. Il piano sarà gestito dal Gruppo Comunale di Protezione Civile in collaborazione con l’associazione di volontariato “Il Punto – ANPAS”, con cui verrà garantita la sorveglianza costante delle aree sensibili attraverso presidi fissi e mobili.

Le attività si concentreranno su turni giornalieri di osservazione e controllo visivo, durante i quali i volontari dovranno segnalare tempestivamente qualsiasi focolaio sospetto alla sala operativa regionale (numero 1515), ai Vigili del Fuoco (115) o alla Polizia Municipale, affinché possano essere attivati i protocolli di risposta previsti dal Piano di Emergenza Comunale.

“La salvaguardia del nostro patrimonio naturale – ha dichiarato la sindaca Anna Petta – non è solo un dovere amministrativo, ma un impegno civico e morale. Abbiamo deciso di mettere in campo un’azione preventiva strutturata, che unisca il presidio fisico del territorio con l’impegno delle nostre strutture comunali e dei volontari. Ringrazio sin da ora i volontari della Protezione Civile e le associazioni coinvolte per la disponibilità e la professionalità che, come ogni anno, mettono al servizio della comunità. È fondamentale che tutti, cittadini compresi, facciano la loro parte per prevenire comportamenti a rischio e segnalare tempestivamente eventuali pericoli”.

Anche l’assessore all’ambiente e alla protezione civile Alfonso Farina ha evidenziato l’importanza dell’intervento: “La pianificazione di questo piano nasce dall’esperienza accumulata negli anni e si basa su una visione moderna della protezione civile, che valorizza il ruolo del volontariato, l’organizzazione capillare e il coordinamento istituzionale. Nei mesi più critici, garantire la sorveglianza costante delle aree verdi significa non solo prevenire danni ambientali spesso irreversibili, ma anche proteggere le persone e gli insediamenti vicini. Il nostro gruppo comunale e le associazioni presenti sul territorio opereranno in stretta sinergia, alternandosi nei presidi e garantendo un controllo quotidiano”.

Il piano si inserisce nel quadro del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” 2024–2026, approvato dalla Regione Campania, e recepisce le linee guida nazionali contenute nel Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018).