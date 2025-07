Agropoli: inaugurata la "Cassetta dei Pensieri" Un nuovo spazio di ascolto e prevenzione psicologica

È stata inaugurata ufficialmente la “Cassetta dei Pensieri”, un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra Atletica Agropoli, Le Giornate del Benessere e le psicologhe Francesca Carola e Francesca Chirico, fondatrici del progetto Fra-menti.



Una prima cassetta è già attiva presso il Centro Visite “Trentova Tresino”di Agropoli e a breve ne sarà installata anche una seconda presso il Campo Sportivo Raffaele Guariglia, per ampliare la possibilità di ascolto e raccolta di pensieri e argomenti.

L'iniziativa



Il funzionamento è semplice e profondo: chiunque – giovani o adulti – potrà imbucare in forma totalmente anonima un pensiero, una difficoltà, una richiesta. Le specialiste di Fra-menti analizzeranno le tematiche emerse, restituendo risposte e riflessioni attraverso contenuti social, sempre nel rispetto della privacy, per offrire supporto non solo a chi ha scritto ma anche a chi, pur vivendo un disagio, non riesce ancora a condividerlo.



Francesca Carola spiega: «Volevamo dare un contributo riguardante il benessere mentale della persona ed uscire dai nostri studi, portando la psicologia nella realtà delle persone». Francesca Chirico aggiunge: «La cassetta dei pensieri è uno strumento preziosissimo: tramite questi biglietti anonimi cercheremo di creare un ambiente protetto in cui poterne parlare liberamente». Angelo Palmieri, presidente dell’Atletica Agropoli, sottolinea: «Il Centro Visite di Trentova è un luogo a noi molto caro. Abbiamo subito dato la nostra disponibilità, preservare la salute, anche psicologica, sia una strada da percorrere senza indugi».



Un progetto innovativo, concreto e inclusivo che intende dare voce al disagio, normalizzarne la presenza e contribuire a una cultura della prevenzione emotiva e psicologica, a partire dallo sport, dal territorio e dalle sue persone. La “Cassetta dei Pensieri” rappresenta così un piccolo gesto simbolico, ma dal grande impatto sociale. Un segnale forte: il benessere mentale è una priorità di tutti e per tutti.