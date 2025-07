Torna per la seconda edizione l'Alef Cilento Festival La presentazione ufficiale alla stampa il 23 luglio presso Fondazione Alario, Ascea

Torna, per la seconda edizione, l’Alef Cilento Festival, festival multidisciplinare che si terrà a Cardile dal 31 luglio al 3 agosto 2025.

Filosofia e Ambiente

L’obiettivo della seconda edizione è stimolare una riflessione sul ruolo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni non come limite, ma come ricchezza e opportunità, certificata da quattro prestigiosi riconoscimenti UNESCO:

Patrimonio Archeologico Mondiale

Riserva della Biosfera

Geoparco Nazionale

Patrimonio Immateriale dell’Umanità per la Dieta Mediterranea

Il festival

Il Festival si propone come un viaggio interdisciplinare – scientifico, antropologico, filosofico e archeologico – con la partecipazione di accademici e studiosi provenienti dalle Università di Salerno, Cattolica di Brescia, Macerata, del Salento, Legambiente e del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Vallo della Lucania.

Saranno organizzati percorsi naturalistici immersivi per stimolare una sinergia tra intelligenza cognitiva e corporea, e promuovere una nuova consapevolezza sul rispetto, la tutela e la valorizzazione del territorio, contrastando il fenomeno dello spopolamento.

Editoria, musica, degustazioni e artigianato

Il Festival ospiterà cinque case editrici:

Galzerano Editore

Ippogrifo Editore

La Colomba Editore

Luigi Orlotti Editore

D’Amato Editorecon presentazioni di libri e incontri con gli autori.

In programma anche stand gastronomici con prodotti locali, esposizioni di artigianato e una ricca proposta musicale:

31 luglio: Concerto del pianista M. Federico Cirillo (Beethoven, Schumann, Prokofiev)

1 agosto: Degustazione enogastronomica con accompagnamento jazz

2 agosto: Live Guido Maria Grillo – Senza Fine

3 agosto: Concerto dei Porto Raro e presentazione dell’EP Zero.

Il festival è organizzato dalla Biblioteca “Lu Vucenanzo” – A.P.S. Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS n. 148855 – con sede a Cardile di Gioi (SA), in collaborazione con l’Oratorio San Giovanni Bosco, l’Azione Cattolica e la Parrocchia di Cardile.