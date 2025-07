Cilento Autentico DMO, anche Ceraso aderisce alla rete per il turismo Sale a sette il numero dei centri che hanno sposato il progetto

Con deliberazione di Giunta n. 40 del 3 luglio 2025, il Comune di Ceraso ha ufficializzato la propria adesione all’Associazione Cilento Autentico DMO, rafforzando così la rete degli enti pubblici che hanno scelto di collaborare alla costruzione di una destinazione turistica organizzata, autentica e sostenibile nel cuore del Cilento. L’ingresso di Ceraso porta a sette il numero dei Comuni aderenti, accanto a San Giovanni a Piro, Camerota, Centola, Sapri, Pisciotta e Morigerati.

Cilento Autentico DMO, costituita nel novembre 2023, rappresenta una delle prime esperienze in Campania di Destination Management Organization di secondo livello, nata dalla sinergia tra associazioni di categoria, operatori del turismo e amministrazioni comunali con l’obiettivo di promuovere un modello partecipato e integrato di sviluppo del territorio.

L’adesione del Comune di Ceraso è stata fortemente voluta dal vicesindaco Antonio Cerullo: «La nostra amministrazione ha colto con convinzione questa opportunità per inserire Ceraso in un circuito virtuoso di progettazione turistica condivisa. Vogliamo valorizzare il nostro patrimonio culturale e paesaggistico, e farlo con una visione sovracomunale, fondata sulla cooperazione tra pubblico e privato. Ceraso è un luogo autentico e ospitale, pronto a fare sistema con gli altri territori del Cilento», dichiara.

«Entrare in Cilento Autentico DMO significa affermare un’identità territoriale forte, ma anche aderire a un progetto concreto, fatto di relazioni, progettualità europee, formazione e promozione integrata. In questo modo vogliamo offrire nuove opportunità al nostro tessuto produttivo e rendere sempre più attrattiva la nostra comunità, in un’ottica di sviluppo sostenibile», aggiunge il sindaco di Ceraso, Aniello Crocamo, sottolineando il valore strategico di questa scelta.

Grande soddisfazione anche da parte di Marco Sansiviero, Presidente di Cilento Autentico DMO e di Fenailp Turismo: «L’adesione del Comune di Ceraso rappresenta un ulteriore passo in avanti per la nostra organizzazione, che si rafforza grazie alla presenza attiva di enti pubblici che credono nella missione della DMO. Costruire una destinazione come il Cilento richiede visione, competenze e soprattutto alleanze territoriali. Ringrazio il Sindaco Crocamo e il Vice Sindaco Cerullo per aver creduto nel valore di questo percorso: insieme possiamo promuovere un Cilento che sia davvero autentico, vissuto e sostenibile».

L’adesione consentirà a Ceraso di partecipare a iniziative progettuali condivise, campagne promozionali, percorsi formativi e attività coordinate di valorizzazione turistica. La DMO Cilento Autentico ha già sottoscritto protocolli d’intesa con l’Università degli Studi di Salerno, con il CAISIAL dell’Università Federico II di Napoli, con l’ISPC del CNR e con l’ENIT l’Agenzia Nazionale per il Turismo e pone come interlocutore qualificato per la programmazione turistica regionale e nazionale.

La rete di Cilento Autentico DMO continua dunque ad ampliarsi e rafforzarsi, con l’obiettivo di mettere al centro le comunità locali e le loro eccellenze, per fare del turismo una leva di crescita equilibrata, innovativa e inclusiva per tutto il territorio.