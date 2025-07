A Polla va avanti "Incontri in Biblioteca" Dai romanzi di Gerri alle storie fantasy di Lione

La rassegna culturale organizzata a Polla "Incontri in Biblioteca" si appresta a vivere tre giorni intensi di libri, editori, letteratura e autrici al femminile. Tre date per tre libri che spaziano su tre generi letterari diversi, il fantasy, il romanzo psicologico e il giallo noir. La Rassegna giunta al quinto anno si svolge presso i giardini della Biblioteca comunale “Prof. Vincenzo Curcio” a Polla, è sostenuta dal Comune di Polla, organizzata dalla Pro Loco Polla e realizzata in collaborazione con l'associazione Voltapagina



Si parte il prossimo 25 luglio con "Tu sei il mio sogno" di Felicia Lione, Giunti editore. La Lione firma il suo esordio narrativo fantasy con uno dei nomi più importanti dell’editoria italiana. Tu sei il mio sogno, romanzo per ragazzi pubblicato da Giunti Editore. Con una scrittura intensa, immaginifica e sensibile, Felicia Lione costruisce un’avventura che parla di coraggio, identità e legami invisibili, riuscendo a intrecciare il fantastico con un sottotesto emotivo profondo, adatto a giovani lettori dagli 11 anni in su, ma capace di coinvolgere anche gli adulti.



Il 28 luglio è la volta di "Lucciole" di Giovanna De Luca, Edizioni dell'Ippogrifo. Un romanzo su dipendenze affettive e uso dei social scritto dall’archeologa e giornalista Giovanna De Luca. Ha la sua protagonista in Zoe, giovane insegnante di un paesino del Salernitano che trascorrerà un periodo di un anno, durante il quale la protagonista del romanzo dovrà fare i conti con tutta la gioia e la sofferenza che la frequentazione con un uomo, Pietro, verso il quale nutre dei sentimenti. Nel continuo alternarsi tra il sentirsi amata e mancata di rispetto, cercata e dimenticata, Zoe intraprenderà un viaggio dentro sé stessa. Una relazione turbolenta, pretesto per poter parlare di relazioni tossiche e utilizzo, a volte un po’ improprio, dei social media, e soprattutto della tematica psicologica e del benessere mentale.



Il 30 luglio, infine, tocca al giallo noir da cui è tratta la serie di Rai Uno "Gerri". Il romanzo è "Forse è così che si diventa uomini" di Giorgia Lepore. Edizioni e/o, ultimo della serie dell'ispettore Gerri Esposito, personaggio portato su Rai Uno dal regista di Sala Consilina Giuseppe Bonito. Giorgia Lepore archeologa e storica dell’arte, sarà a Polla per presentare la nuova indagine di Gerri. Tutto si snoda in pochi giorni, scanditi da precisi transiti astrologici che fanno da sfondo agli avvenimenti, in cui passato e presente si sovrappongono. E di nuovo, come in una sorta di ciclo karmico mai concluso, l’indagine incrocia le strade di ragazzi, poco più che bambini, che cercano di salvarsi come possono in un mondo che non li accoglie ed è troppo duro per loro.