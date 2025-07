Nocera Inferiore, Rione Montevescovado: realizzazione di 32 alloggi Nell’ambito delle iniziative di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica

Nell’ambito delle iniziative di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, il Comune di Nocera Inferiore è stato ammesso a finanziamento, con la passata amministrazione, tramite risorse del PNRR – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), per l’intervento denominato:

“Realizzazione di n. 32 alloggi ERS in via San Prisco – Nocera Inferiore (SA)”, per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00.

Descrizione dell’intervento

Il progetto prevede:

a) la demolizione e successiva ricostruzione di due edifici esistenti, identificati come edifici B7 e B8, siti in via San Prisco n. 20 – Rione Montevescovado;

b) la realizzazione di n. 32 nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) con annessa autorimessa;

c) la creazione di un sistema di servizi e spazi collettivi con funzioni socio-ricreative;

d) la realizzazione di un’area a parcheggio pubblico e una zona a verde attrezzato, nella parte est dell’intervento.



Ricognizione delle occupazioni



Al fine di procedere con le attività propedeutiche all’intervento, è stata effettuata, con delibera di Giunta, una ricognizione sullo stato delle occupazioni degli alloggi siti negli edifici interessati (B7 e B8).

Dalla verifica effettuata, è emersa la seguente situazione:

- n. 23 occupazioni regolari o regolarizzabili (inclusi assegnatari in sanatoria);

- n. 9 occupazioni non regolari (sine titulo).



Azioni amministrative conseguenti



Alla luce dei risultati della ricognizione:

1. Si ritiene necessario procedere con l’adozione dei provvedimenti previsti per le occupazioni accertate sine titulo, nell’ambito del potere autoritativo dell’Amministrazione e delle procedure previste dalla normativa vigente. Tali azioni saranno coordinate dai Servizi Sociali, con l’obiettivo di garantire un approccio integrato e rispettoso dei bisogni sociali coinvolti.

2. Per le posizioni regolari e regolarizzabili, si procederà alla dislocazione temporanea degli assegnatari, prevedendo il ricollocamento degli stessi all’interno dei nuovi alloggi ERS una volta ultimati i lavori, in coerenza con il cronoprogramma dell’intervento.



Istituzione della Cabina di Regia



Considerata la complessità e trasversalità delle attività da realizzare, che coinvolgono diversi Settori dell’Ente, si dispone l’istituzione di una Cabina di Regia con le seguenti funzioni:

Governance e coordinamento operativo del progetto;



Monitoraggio delle attività e rispetto del cronoprogramma;



Rendicontazione delle fasi progettuali e amministrative;



Supporto tecnico e intersettoriale all’Amministrazione Comunale.



La Cabina di Regia sarà composta da rappresentanti dei seguenti settori e uffici e sarà guidata da:

Segretario Generale, per l’Internal Auditing dei diversi procedimenti;



Dirigente del Settore Lavori Pubblici-Patrimonio, o suo delegato, per le attività proprie di gestione degli immobili comunali;



Dirigente del Settore Socio-Formativo, o suo delegato, per le attività afferenti il Servizio Politiche Sociali;



Dirigente del Settore Affari Generali, o suo delegato, per l’assistenza giuridica nella redazione degli atti amministrativi e in caso di contenzioso;



Comandante di Polizia Locale, o suo delegato, per le attività di sicurezza e di ordine pubblico.



“Una sinergia tra uffici, territorio e cittadini per rigenerare il quartiere, tutelare il diritto all’abitare e costruire una città più giusta, inclusiva e efficiente”, dichiara il Sindaco Paolo De Maio.