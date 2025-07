Scarichi illeciti nel Sarno, Aliberti: chiediamo una task force "Aiutateci a combattere contro chi attenta alla salute del nostro territorio"

Con l’arrivo dell’estate, si ripresenta purtroppo in maniera puntuale e preoccupante il problema degli scarichi illeciti nel Fiume Sarno e nei suoi canali affluenti da parte delle industrie conserviere e non che si trovano soprattutto a monte del Fiume e ai confini con Scafati. Per questo motivo il Sindaco di Scafati ha inviato una nota di intervento anche al Nucleo dei Carabinieri Forestali di Roccarainola nella quale richiede controlli maggiori sugli opifici che sversano nel Controfosso destro e che si trovano ai confini con il territorio scafatese.

Il sindaco



Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “È sotto gli occhi di tutti la situazione drammatica del Controfosso Destro, le cui acque,

fino a pochi giorni fa limpide, oggi si presentano scure e accompagnate da quelle forti esalazioni maleodoranti che conosciamo molto bene e che rendono l’aria irrespirabile ai residenti delle zone adiacenti.



Non possiamo rimanere a guardare, bisogna intervenire subito, adesso che è ripartito il dramma estivo. Pertanto, già con una nota abbiamo

chiesto ufficialmente controlli mirati anche notturni non solo alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, al Comando NOE di Salerno

e ad Arpac ma anche e soprattutto al Nucleo Carabinieri Forestale di Roccarainola, affinché attraverso una task force di tutte le

istituzioni coinvolte si verifichi la conformità degli scarichi delle industrie, sia conserviere che non, presenti nei Comuni limitrofi, territori attraversati da affluenti come Cavaiola e Solofrana.



Tutti sanno dove intervenire. Sappiamo quali sono le industrie che da anni impattano negativamente sul Sarno. Lo dimostra l’esperienza e lo confermano le segnalazioni, anche fotografiche, raccolte in questi giorni. Scafati non è il problema. Gli imprenditori scafatesi non sono

i responsabili di questo disastro ambientale.

Per quanto di nostra competenza, verifichiamo costantemente attraverso la nostra Polizia

Municipale che tutte le fabbriche siano in regola con i depuratori e possiamo dire che in molti casi sono essi stessi vittime di un sistema

in cui la mancanza di controlli in altri Comuni ricade negativamente sulla nostra città e sulla sua immagine. Nel mio ruolo di Sindaco e massima autorità sanitaria abbiamo sempre collaborato con ARPAC e con le forze dell’ordine determinati a difendere l’ambiente, la salute

pubblica e le imprese sane del nostro territorio.



Chiediamo oggi con forza che venga istituita una task force per il monitoraggio continuo e coordinato delle attività industriali lungo

tutto il corso del Fiume Sarno. Scafati non può e non deve pagare per le inadempienze altrui. Anche questa mattina sono stato sui canali per verificare di persona quanto mi era stato segnalato e per documentare il tutto chiedendo tra l’altro anche una pulizia del canneto al

Consorzio di Bonifica nel centro di Scafati”.