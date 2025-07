FOTO. Grealish aspetta il Napoli e intanto si allena in Costiera Amalfitana Ospitalità ed accoglienza per l’obiettivo di mercato della società azzurra

Soltanto il tempo potrà dire se si sia trattato di una semplice vacanza in Costiera Amalfitana o di un “gustoso” antipasto di una nuova avventura professionale. Sta di fatto che la presenza in Costa d’Amalfi del calciatore inglese Jack Grealish non è passata inosservata. Il suo nome è da tempo accostato al Napoli che ha pensato al calciatore del Manchester City per regalare un altro rinforzo stellare ad Antonio Conte.

Grealish è apparso in gran forma, anche perché sta continuando ad allenarsi anche durante le vacanze. In Costiera Amalfitana ha fatto tappa al campo sportivo comunale “San Lorenzo” di Scala per svolgere il suo programma di lavoro personalizzato.

Accolto da Emanuele Falcone (in rigorosa maglia granata della Salernitana), Consigliere Comunale delegato allo Sport, Grealish ha effettuato i suoi allenamenti mattutini, apprezzando la struttura sportiva e l'ospitalità che gli è stata riservata. In tanti durante il suo soggiorno a Ravello gli hanno chiesto del possibile passaggio al Napoli, ipotesi a cui il calciatore ha lasciato aperto uno