Nocera: "Periferie trascurate: servono interventi per sicurezza e vivibilità" L'appello della Lega

La Lega Nocera Inferiore intende portare all’attenzione dell’amministrazione comunale le condizioni critiche in cui versano diverse aree periferiche della città. "In molte zone, infatti, si riscontrano la totale assenza di marciapiedi, una scarsa illuminazione e segnaletica carente, elementi che mettono quotidianamente a rischio la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti.

L'appello

Non si tratta di una sterile polemica, ma di un invito costruttivo a intervenire con urgenza per garantire maggiore tutela ai cittadini che vivono fuori dal centro cittadino. La periferia merita la stessa attenzione delle altre zone, con servizi essenziali, infrastrutture sicure e una manutenzione regolare. Chiediamo che venga predisposto un piano di intervento serio e concreto per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza stradale, con un occhio particolare a quelle strade dove, a oggi, mancano completamente i marciapiedi. Rinnoviamo la nostra disponibilità al dialogo e alla collaborazione, con l’unico obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini di Nocera Inferiore".