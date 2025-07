Cava de' Tirreni: Abbazia Benedettina aperta in orario serale In programma una visita guidata

L'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni aprirà le sue porte tutte le domeniche di agosto con una visita guidata straordinaria in orario serale. Infatti, nei giorni 3, 10, 17, 24 e 31 agosto alle ore 19.00.

Il programma

E' in programma una visita guidata, in un’atmosfera unica e suggestiva, nel corso della quale i visitatori avranno modo di ammirare i percorsi più suggestivi, dal 1011 ai giorni nostri. Per partecipare e` obbligatoria la prenotazione, chiamando o inviando un messaggio Whatsapp, al numero 3471946957. L'ingresso e` di € 3,00 a persona.