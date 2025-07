A Bellosguardo migranti a scuola di impresa artigianale Progetto di formazione ed inclusione per avviare imprese

Migranti a scuola di impresa artigianale per costruire il proprio futuro a sud di Salerno. Si è concluso il progetto "MIgRIAMO al successo: gli artigiani del futuro", un percorso formativo e pratico, tra i territori del Cilento e degli Alburni, che ha coinvolto oltre venti migranti provenienti da Nord Africa, Centro Africa, Ucraina e Medio Oriente, già inseriti nel circuito SAI. Obiettivo: trasformare l'accoglienza in impresa, attraverso corsi su burocrazia aziendale, sicurezza sul lavoro, cultura d'impresa e gestione artigianale, con il supporto di enti locali e Cna Salerno.

Le dichiarazioni

"Sostenere chi ha talento ma non gli strumenti è una responsabilità concreta, soprattutto nei territori fragili" ha dichiarato Simona Paolillo, direttrice Cna Salerno. Durante i mesi di attività, i partecipanti hanno appreso competenze fondamentali per avviare una microimpresa, entrando in contatto con professionisti, imprenditori e reti del territorio. L'iniziativa, che ha unito formazione, inclusione e rilancio delle aree interne, ha puntato anche a valorizzare il patrimonio artigianale locale in chiave interculturale. Forte la partecipazione all'evento conclusivo, con istituzioni, formatori e rappresentanti del mondo economico. "Abbiamo generato valore e rafforzato il legame tra comunità e impresa", ha dichiarato il sindaco di Bellosguardo Giuseppe Parente.