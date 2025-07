M5S: realtà il gruppo territoriale Alto e Medio Sele “Possibile grazie a lavoro condiviso tra iscritti, attivisti e la coordinatrice provinciale Villani"

Una nuova energia per il territorio, al servizio dei cittadini, un nuovo presidio di confronto e dialogo per i bisogni della collettività, è diventata finalmente una realtà per il territorio della Valle del Sele.

“Con grande soddisfazione annunciamo che, nella serata di ieri 30 luglio, a Contursi Terme, abbiamo finalmente ufficializzato la costituzione del nuovo Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle dell’Alto e Medio Sele. Un risultato importante e significativo che rafforza la presenza del Movimento 5 Stelle nei territori e rinnova il nostro impegno per una politica realmente partecipata, trasparente e vicina ai cittadini” così la coordinatrice provinciale Virginia Villani.

Il nuovo Gruppo Territoriale unisce in un’unica realtà organizzata i comuni di Contursi Terme, Campagna, Laviano, Oliveto Citra, Colliano e Palomonte, raggruppati sotto la denominazione di Alto e Medio Sele, con l’obiettivo di dare voce alle esigenze delle comunità locali e con loro costruire una rete di attivismo solida e duratura.

“Questo importante risultato è stato reso possibile grazie al lavoro condiviso tra iscritti, attivisti e la coordinatrice provinciale Virginia Villani, un lavoro sinergico in piena sintonia con i valori fondanti del MoVimento 5 Stelle: partecipazione attiva, ascolto, radicamento territoriale, cooperazione tra i livelli organizzativi e confronto sul territorio. Sono certo che tutti insieme lavoreremo per la valorizzazione e la crescita del nostro territorio avendo interlocutori sensibili e attenti alle istanze dei cittadini” così Gerardo Piserchia eletto rappresentante del Gruppo.

Nel corso della prima assemblea del gruppo, che ha visto la partecipazione entusiata di quasi tutti gli iscritti è stato eletto Gerardo Piserchia di Laviano, come Rappresentante territoriale del Gruppo, che avrà il compito di coordinare le attività, collaborare con la coordinatrice provinciale e interfacciarsi con le istituzioni locali al fine di garantire la massima apertura alle istanze provenienti dai cittadini. Da questo momento in poi, sotto l’egida del Movimento 5 Stelle, saranno promosse iniziative pubbliche, assemblee, incontri informali e momenti di confronto aperti, con l’obiettivo di favorire una partecipazione sempre più consapevole e inclusiva.

“Il MoVimento 5 Stelle continua costantemente a crescere con determinazione anche in provincia di Salerno, costruendo giorno dopo giorno una presenza politica solida, coesa e realmente al servizio delle persone. Il territorio dell’Alto e Medio Sele rappresenta un’area strategica per lo sviluppo agricolo, ambientale e infrastrutturale della nostra regione, e merita un presidio politico attento, attivo e competente. Sono certa che, grazie all’impegno di tutti sarà possibile dare un grande impulso alle energie di un territorio ricco di risorse ambientali, paesaggistiche che vanno assolutamente valorizzate - conclude Virginia Villani - per questo invitiamo tutti i cittadini interessati ad iscriversi al MoVimento 5 Stelle attraverso il portale ufficiale e a partecipare attivamente alla vita del nuovo gruppo territoriale".