Nocera Inferiore: lavori di completamento della rete fognaria Permetterà a circa 40 famiglie residenti di accedere a un servizio essenziale

Il Comune di Nocera Inferiore informa che sono in fase avanzata i lavori di realizzazione della rete fognaria in Via Ariosto, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Campania e realizzato da Gori S.p.A. per il collettamento fognario urbano.

L'opera



Un’opera fondamentale che permetterà a circa 40 famiglie residenti di accedere a un servizio essenziale, migliorando concretamente la qualità della vita. In parallelo, l’Amministrazione Comunale sta portando avanti un’azione di sensibilizzazione verso l’Ente Idrico Campano, con l’obiettivo di ottenere l’approvazione del progetto per la rete idrica, ulteriore tassello per garantire servizi dignitosi e adeguati ai cittadini di Via Ariosto.



È, inoltre, in programma il completamento dell’impianto di pubblica illuminazione lungo tutta l’arteria, per assicurare maggior sicurezza, decoro e vivibilità. Un intervento integrato che mira a restituire dignità e diritti a una comunità troppo a lungo trascurata.



“L’Amministrazione De Maio, ringrazia i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrata durante l’esecuzione dei lavori e conferma il proprio impegno affinché gli interventi vengano conclusi nei tempi e nelle modalità previste”, dichiara il Sindaco Paolo De Maio.