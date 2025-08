Apertura della Stroke Unit nel reparto di Neurologia dell’ospedale di Polla E' un reparto specializzato nella diagnosi e nel trattamento dell’ictus cerebrale in fase acuta

Il 5 agosto prossimo, alle ore 9:30, all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, si terrà l’apertura della Stroke Unit nel reparto di Neurologia del responsabile Maurizio Tenuta.

L'appuntamento

L’evento vedrà la partecipazione, per i saluti istituzionali, del sindaco di Polla Massimo Loviso, della Direzione Strategica dell’Asl Salerno guidata dall’ing. Gennaro Sosto, del Direttore Sanitario di presidio ospedaliero Luigi Mandia e del Presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno Giovanni d’Angelo.

La Stroke Unit (unità di terapia neurovascolare) è un reparto specializzato nella diagnosi e nel trattamento dell’ictus cerebrale in fase acuta, fornito di tecnologie avanzate che permettono un intervento efficace e tempestivo: l’unità si occupa principalmente delle problematiche relative all’ictus ischemico od emorragico in fase acuta, provvedendo in emergenza-urgenza all’inquadramento diagnostico.

Essa rappresenta il modello più avanzato ed efficace nel trattamento dei disturbi cerebrovascolari acuti e l’unico in grado di ridurre significativamente mortalità e disabilità legati alla malattia.

Interverranno: il responsabile della UOSD Neurologia Maurizio Tenuta, il direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini Andrea Manto, il prof. Antonio Federico, dell’Università degli Studi di Siena, il prof. Paolo Barone, dell’Università degli Studi di Salerno, e il dr. Antonello d’Andrea, direttore del Dipartimento Integrato dell’Emergenza e delle Reti Tempo Dipendenti.

L’incontro si concluderà con l’intervento del presidente della Società Italiana di Neurologia, prof. Alessandro Padovani.