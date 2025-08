Capaccio: sindaco sollecita interventi di manutenzione al fiume Sele Per garantire la sicurezza idraulica e la mitigazione dei rischi legati a fenomeni di dissesto

L'amministrazione comunale di Capaccio Paestum ha chiesto agli enti preposti operanti sul territorio interventi di manutenzione straordinaria ai fiumi e in particolare al Sele, per garantire la sicurezza idraulica e la mitigazione dei rischi legati a fenomeni di dissesto in caso di piogge.

Le dichiarazioni

"Il nostro territorio è attraversato da numerosi corsi d’acqua che, come abbiamo avuto modo di verificare, se non curati costantemente possono causare danni a decine di famiglie e aziende - sottolinea il sindaco Gaetano Paolino - per scongiurare il rischio di allagamenti, l’Amministrazione Comunale ha deciso di programmare con ampio anticipo gli interventi di pulizia idraulica del fiume Sele, chiedendo a tutti gli Enti preposti – il Genio Civile di Salerno, la Prefettura, il Consorzio di Bonifica di Paestum e l’Ente Riserve Foce Sele e Tanagro – di provvedere, ognuno per gli adempimenti di propria competenza, al ripristino regolare del deflusso delle acque ed evitare cosi rischi di natura idrogeologica, pericolosi per la pubblica e privata incolumità.

Siamo attenti alle problematiche del nostro territorio e vicini alle esigenze di famiglie e imprenditori, affinché non si verifichino più i disastri degli anni passati". "La prevenzione e la manutenzione - conclude Paolino - sono gli unici strumenti a nostra disposizione per limitare allagamenti e disagi ai cittadini e mantenere il più possibile in sicurezza la nostra rete idrogeologica. Auspichiamo un pronto riscontro da parte di Genio Civile, Consorzio di Bonifica Paestum e Ente Riserve Foce Sele e Tanagro ciascuno per quanto di rispettiva competenza, così da completare gli interventi entro l'inizio della stagione delle piogge".