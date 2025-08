A Teggiano ordinato sacerdote don Giovanni Calandriello Tanti fedeli nella Cattedrale di Santa Maria Maggiore

Emozione e grande partecipazione nella Cattedrale di Santa Maria Maggiore di Teggiano, in provincia di Salerno, dove si è svolta la cerimonia di ordinazione sacerdotale di don Giovanni Calandriello, giovane diacono originario di Sassano. A presiedere il rito è stato il vescovo di Teggiano-Policastro, monsignor Antonio De Luca. Nel corso dell'omelia, il vescovo ha esortato il sacerdote a vivere il ministero con autenticità, mettendo al centro l'annuncio del Vangelo e il servizio alla comunità.

Le parole del vescovo

"Non lasciarti appesantire dalla routine quotidiana - ha detto mons. De Luca - ma custodisci l'entusiasmo di questo giorno". Alla celebrazione hanno preso parte numerosi fedeli, sacerdoti, rappresentanti delle istituzioni. "Siamo profondamente orgogliosi di don Giovanni, esempio di dedizione, fede e impegno. A nome di tutta la comunità di Sassano, gli auguriamo un cammino sacerdotale lungo, fecondo e ricco di grazia. La sua vocazione è motivo di gioia per tutti noi", ha dichiarato il sindaco di Sassano, Domenico Rubino. Don Giovanni ha compiuto il suo cammino vocazionale a partire dal Santuario del Cuore Immacolato di Maria a Varco Notar Ercole di Sassano, sotto la guida di Don Carmine Tropiano. Decisivo il sostegno della famiglia, in particolare della madre Angela, presente in Cattedrale visibilmente emozionata. Toccante il momento della prostrazione davanti all'altare, mentre venivano invocati i santi.