Baronissi: sono attivi i servizi scolastici 2025/2026 "Trasporto e accoglienza per studenti e famiglie”

L’Amministrazione comunale ha pubblicato gli avvisi per l’attivazione dei servizi scolastici per l’anno 2025/2026, confermando il servizio di pre e post accoglienza e quello di trasporto scolastico. Due strumenti fondamentali a sostegno delle famiglie, pensati per favorire l’accesso alla scuola e la conciliazione tra tempi di vita e lavoro.

Il servizio

Il servizio di pre e post accoglienza sarà attivo presso le scuole primarie cittadine. La pre-accoglienza inizierà ogni mattina alle ore 7:30, mentre la post-accoglienza garantirà assistenza per un’ora dopo il termine delle lezioni. L’obiettivo è offrire uno spazio sicuro e organizzato per i bambini prima e dopo l’orario scolastico, contribuendo così a sostenere soprattutto i genitori lavoratori.

“Confermiamo il nostro impegno per una scuola vicina ai bisogni reali della comunità,” ha dichiarato la Sindaca Anna Petta. “I servizi scolastici non sono semplici prestazioni, ma azioni politiche che tutelano il diritto allo studio, favoriscono l’inclusione e rafforzano il legame tra istituzioni e famiglie.”

Parallelamente, sarà attivo anche il trasporto scolastico per gli alunni che frequentano una scuola del territorio e abitano a più di 700 metri dall’istituto (400 metri per le frazioni collinari). Il servizio è rivolto sia ai residenti sia ai non residenti, purché in regola con eventuali pagamenti pregressi relativi a mensa e trasporti. Restano esclusi dal servizio i plessi di Baronissi Capoluogo e San Francesco. L’iscrizione al trasporto non è compatibile con l’adesione al servizio di accoglienza.

“Abbiamo definito criteri chiari e accessibili per garantire un servizio efficiente e ben organizzato,” ha sottolineato l’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano. “Questi interventi rappresentano un aiuto concreto per molte famiglie, in particolare quelle delle frazioni o con difficoltà logistiche. Continueremo a investire nella qualità dell’offerta scolastica.”

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il sito istituzionale del Comune di Baronissi, sezione Servizi Scolastici, entro le ore 23:59 del 24 agosto 2025. L’accesso alla piattaforma richiede l’autenticazione tramite SPID, lo strumento obbligatorio per interagire digitalmente con la Pubblica Amministrazione. L’Amministrazione invita i genitori a non attendere gli ultimi giorni per inoltrare la domanda, al fine di evitare rallentamenti o problemi tecnici.