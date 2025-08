La magia del volo in mongolfiera all'evento gratuito del Ke’e Sport Village Tre serate all’insegna dello sport, della musica, del divertimento

Tra cielo e mare: la magia del volo in mongolfiera all'evento gratuito del Ke’e Sport Village di Pontecagnano Faiano.

I dettagli



Tre serate all’insegna dello sport, della musica, del divertimento e di un’esperienza davvero indimenticabile: un volo vincolato in mongolfiera per ammirare dall’alto tutta la bellezza della costa salernitana. È questa la grande novità del “Ke’e Sport Village”, l’evento gratuito e aperto a tutti che si terrà l’11, 12 e 13 agosto al Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano, trasformando il lido in un vero e proprio villaggio multisportivo in riva al mare.

Ogni sera, a partire dalle 19 e con ingresso gratuito, lo stabilimento balneare ospiterà una ricca proposta di attività sportive pensate per ogni età: beach volley, beach football, beach tennis, ping pong, bocce, scopone, burraco e calcio balilla, il tutto immerso in un’atmosfera rilassata e accogliente, dove lo spirito di squadra si unisce alla leggerezza di un aperitivo fronte mare e al ritmo coinvolgente della musica live.

“Non è necessario essere atleti professionisti - spiega Martina Iacovazzo, Partner & Communication Manager del Ke’e Beach -. Il Ke’e Sport Village nasce per dare nuova vita al lido anche nelle ore serali, creando occasioni di socialità e benessere condiviso in uno dei luoghi più suggestivi della nostra costa”.

L’iniziativa fa parte del più ampio cartellone estivo del Ke’e Beach, che da sempre punta su esperienze inclusive e aggregative capaci di unire sport, intrattenimento e senso di comunità.

“Sarà una festa dello sport leggera e coinvolgente - racconta Marco Spina, direttore artistico dello stabilimento -. Un’occasione per conoscersi, sfidarsi, ridere e vivere insieme tre serate piene di energia positiva, musica e gioco sotto le stelle”.

Il programma prenderà il via l’11 agosto con l’apertura dei tornei sportivi nel tardo pomeriggio, seguiti da un Dj Set firmato ADL e Franky Sax. La serata culminerà con “Una notte in tenda”, un’esperienza collettiva che porterà i partecipanti a dormire in spiaggia tra balli, canti e chiacchiere sotto il cielo estivo, aspettando insieme l’alba.

La festa continuerà il 12 agosto, ancora una volta tra sport al tramonto, musica e socialità. Dopo il Dj Set di ADL, salirà sul palco “La tribù che balla”, una trascinante tribute band dedicata a Jovanotti, pensata da Charlie D’Agosto per far vibrare ogni angolo della spiaggia.

Il gran finale del 13 agosto promette di lasciare il segno. Dopo le attività sportive e l’immancabile Dj Set ADL, i riflettori si accenderanno su una delle novità più attese di questa edizione: il volo vincolato in mongolfiera. Un’esperienza mozzafiato che permetterà di salire in quota in tutta sicurezza e scattare foto panoramiche spettacolari con vista sulla costa salernitana. Sarà un’occasione unica per guardare il mare da una nuova prospettiva, tra emozione e meraviglia. A chiudere la serata e l’intero evento, ci penserà il live de “La dolce vita”, uno spettacolo musicale travolgente che accompagnerà il pubblico fino a notte inoltrata.

Il Ke’e Sport Village si preannuncia come uno degli appuntamenti più vivaci dell’estate salernitana. L’ingresso è libero e l’unico requisito richiesto è la voglia di divertirsi e lasciarsi coinvolgere. Per informazioni e prenotazioni, anche in merito al volo in mongolfiera, è possibile contattare il numero 3288474930.