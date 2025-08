Eventi a Cava, in archivio un fine settimana con migliaia di presenze Il sindaco Servalli: lavoro sinergico per un grande successo

Un fine settimana, quello appena trascorso, di grandi appuntamenti dal Festival del Folklore, alla Festa della Birra, alle diverse feste parrocchiali, che hanno visto impegnata tutta la struttura comunale, dall’Ufficio Cultura allo Sportello Unico Attività Produttive, dalla Polizia Locale, agli Uffici Tecnici, e anche la partecipata Metellia Servizi. Lo rende noto il Comune di Cava de' Tirreni.

“Desidero ringraziare gli organizzatori di questi grandi eventi che hanno richiamato migliaia di visitatori, e di quelli che sono in programma nel mese di agosto, tutte manifestazioni di diversa natura che pongono la nostra città al centro dell’attenzione regionale. Un ringraziamento è doveroso e sentito anche a tutto il personale comunale dei diversi settori – afferma il sindaco Vincenzo Servalli – che ha dato ennesima prova di grande capacità, efficienza ed abnegazione per poter produrre tutti gli atti necessari allo svolgimento degli eventi in sicurezza in serenità. È stato uno sforzo notevole visto la concomitanza di manifestazioni anche di complessa organizzazione che non sarebbero possibile senza le necessarie attività degli uffici comunali. Ringrazio, inoltre, le Forze dell’Ordine per la loro preziosa presenza”.