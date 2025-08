Incendio a Nocera Superiore: plauso della Fp Cgil a municipale e pompieri "Tempestivo e coordinato intervento che questa mattina ha evitato il peggio in una zona boschiva"

La FP CGIL esprime massimo apprezzamento e riconoscimento per il tempestivo e coordinato intervento che questa mattina ha evitato il peggio in una zona boschiva di Nocera Superiore, a ridosso di un castagneto, dove stava divampando un principio di incendio a pochi metri da un’abitazione e da un traliccio dell’alta tensione.

La ricostruzione



Durante il pattugliamento del territorio, le agenti della Polizia Municipale Stefania Celentano e Simona Foscari, coordinate dal Comandante Paolo Prudente, hanno individuato per prime l’inizio delle fiamme. Grazie al loro sangue freddo e alla prontezza operativa, hanno messo in sicurezza l’area e immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto e hanno efficacemente domato l’incendio.



"Questo episodio conferma quanto da tempo la nostra organizzazione denuncia e rivendica: la centralità del lavoro pubblico e la necessità di una filiera di intervento efficiente, ben coordinata e valorizzata. Il lavoro delle agenti della Polizia Municipale, così come quello dei Vigili del Fuoco, è esempio concreto di servizio pubblico al servizio della comunità: professionalità, prontezza e spirito di sacrificio che troppo spesso vengono dati per scontati, ma che fanno la differenza nel garantire sicurezza, tutela del territorio e prevenzione del rischio.



La FP CGIL sottolinea come sia fondamentale investire strutturalmente nei servizi pubblici locali, nella formazione e nel riconoscimento professionale di chi opera quotidianamente, spesso con carenze di organico e risorse, ma con grande senso del dovere.

Per queste ragioni, la FP CGIL chiede che venga riconosciuta un encomio alle due dipendenti, Stefania Celentano e Simona Foscari, come segno concreto di valorizzazione del loro operato e del ruolo fondamentale del lavoro pubblico nel garantire la sicurezza del territorio, a dirlo il Segretario Generale Antonio Capezzuto.