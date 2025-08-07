Ludovica Carrano di Vico Equense è la finalista campana di Miss Italia 2025 La 19enne studentessa trionfa alla finale regionale in Costiera Amalfitana

Sarà la giovane Ludovica Carrano di Vico Equense a rappresentare la Campania alla semifinale nazionale della 86ª edizione di Miss Italia. La 19enne studentessa universitaria ha vinto a Vietri sul Mare la finale regionale, aggiudicandosi la fascia di Miss Ceramica Vietrese.

Un evento attesissimo, organizzato con la collaborazione della Pro Loco di Vietri sul Mare e dell’Associazione In Campania, che ha visto la partecipazione di 30 tra le più belle e talentuose concorrenti della regione, pronte a contendersi l’accesso alle pre-finali nazionali del concorso Miss Italia 2025.

E per la prima volta, in collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare, alla prima classificata è stata assegnata la fascia speciale “Miss Ceramica Vietrese”, un omaggio all’arte e alla tradizione secolare della ceramica locale, simbolo di identità culturale e prestigio internazionale. A rappresentare il Comune di Vietri sul Mare c’erano il sindaco Giovanni De Simone, l’assessore alla cultura Daniele Benincasa ed il consigliere con delega al turismo Vittorio Mendozzi.

Ludovica Carrano ha battuto la forte concorrenza di altre bellezze, conquistando il giudizio finale della giuria ed il posto più alto del podio, nella finale per la più bella della nostra regione che si è svolta in piazza Attilio Della Porta a Marina di Vietri sul Mare, alle porte della Costiera Amalfitana.