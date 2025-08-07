Sarno: inaugurata una nuova area giochi in Piazza Marconi Pensata per offrire uno spazio sicuro, accogliente e inclusivo

È stata inaugurata ieri sera, in Piazza Marconi, a Sarno, una nuova area giochi completamente dedicata ai bambini, pensata per offrire uno spazio sicuro, accogliente e inclusivo dove poter giocare e socializzare. L’area è stata attrezzata con giostrine inclusive, accessibili anche a bambini con disabilità. Un passo importante verso l’inclusione e la creazione di spazi pubblici realmente aperti a tutti.

All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Francesco Squillante, l’Amministrazione Comunale, Don Roberto Farruggio, che ha benedetto l’area giochi, e molte famiglie con bambini, che hanno accolto con entusiasmo l’apertura del nuovo spazio.

Il sindaco

“Realizzare un’area giochi nel cuore della città era una delle priorità di questa Amministrazione - ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante - perché crediamo che i bambini e le loro famiglie debbano avere spazi sicuri, accessibili e accoglienti dove poter stare insieme, giocare e crescere. Ciò che rende speciale questa nuova area è la presenza di giochi inclusivi, pensati per permettere a tutti i bambini, anche con disabilità, di divertirsi insieme, senza barriere.

Stiamo già valutando altri interventi sul territorio per attrezzare nuove aree e potenziare quelle esistenti con giochi che abbiano le stesse caratteristiche di inclusività e accessibilità”. “Rivolgo – ha concluso il Sindaco - un appello a tutti i cittadini: siate i primi custodi di questo spazio. Difendiamolo e tuteliamolo insieme, perché è un luogo prezioso dedicato al gioco, alla socialità e al benessere dei nostri bambini.”