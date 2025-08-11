Agropoli, minori fuori casa all'insaputa dei familiari: identificati e affidati Si erano appartati in spiaggia, sono stati ritrovati dalla Municipale

Nella notte scorsa, personale della Polizia Locale di Agropoli, coordinato dal comandante Antonio Rinaldi, è intervenuto in zona porto dove era stata segnalata la presenza di due persone appartatesi sulla spiaggia, assumendo atteggiamenti che hanno destato l'attenzione dei passanti e dei residenti presenti in loco. Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato due persone minorenni, di cui una residente fuori provincia che è risultata essersi allontanata di casa all'insaputa dei genitori. Dopo le verifiche procedurali di rito, il minore in questione è stato affidato ai genitori, giunti ad Agropoli nella tarda notte dopo essere stati avvisati dagli agenti. L'altro minore è stato invece affidato nell'immediatezza ai genitori residenti in zona. La Polizia Locale informerà comunque dell'accaduto i servizi sociali territorialmente competenti.







