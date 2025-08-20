Ospedale di Polla: da settembre sarà attivo l'ambulatorio per l'osteoporosi Sarà attivo, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, il secondo e il quarto venerdì di ogni mese

L’Asl Salerno comunica che da settembre 2025 sarà possibile, presso il PO di Oliveto Citra, prenotare visite per la prevenzione, diagnosi e cura dell’osteoporosi e delle fratture da fragilità ossea.

I dettagli

L’ambulatorio sarà attivo, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, il secondo e il quarto venerdì di ogni mese, offrendo la possibilità di effettuare visite mediche, terapie farmacologiche e programmi preventivi e terapeutici personalizzati.

Gli utenti potranno avvalersi dell’apparecchiatura per la densitometria ossea (MOC-DEXA) in dotazione alla Radiologia, strumentazione che permette la valutazione della densità minerale ossea e l’individuazione della presenza di osteoporosi e osteopenia in modo non invasivo e totalmente indolore.

I pazienti saranno seguiti dalle equipe multidisciplinari costituite da specialisti in reumatologia ed ortopedia, le quali prescriveranno terapie farmacologiche mirate e controlli periodici per valutare l’efficacia delle terapie e monitorare l’evoluzione della malattia.

Le visite specialistiche sono prenotabili telefonicamente tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) o ai numeri 0828/797-193 o 150, online con il Portale Salute del Cittadino o l’App Campania in Salute, o ancora recandosi presso gli sportelli CUP del PO o le farmacie abilitate.

Gli utenti dovranno munirsi delle seguenti impegnative del medico di base: “visita per osteoporosi – cod. prestazione: 897B7.003”, “visita di controllo per osteoporosi – cod. prestazione: 89018.005”, entrambe eventualmente associabili a MOC-DEXA femorale e/o lombare, indagine dirimente e da esibire a visita.