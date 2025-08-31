Spettacolo sulla spiaggia di Battipaglia: sono nate 23 tartarughine "Caretta" La madre aveva nidificato lo scorso 27 luglio: in queste ore si sono schiuse le uova

La prima aveva guadagnato il mare qualche giorno fa, prima in assoluta dell'estate battipagliese. Le altre sono arrivate in queste ore: sono ben 23 le tartarughe “Caretta Caretta” nate sul litorale battipagliese.

Il 27 luglio scorso una tartaruga marina gigante "Caretta Caretta" avevano nidificato nei pressi del lido Mojito.

"Sotto la vigilanza degli esperti della Stazione Zoologica Anton Dhorn di Napoli e di Legambiente, si sono completate le operazioni di conta delle uova che si sono schiuse e dopo le operazioni di pesatura, misurazione e le foto degli animali. Le piccole tartarughe hanno raggiunto il mare aperto. Si tratta di un evento naturale eccezionale per la nostra città che conferma quanto di buono si sta facendo in termini di difesa degli ecosistemi marini e della qualità delle acque", si legge nella nota del comune di Battipaglia.