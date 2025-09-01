Inclusione a Maiori: concluso il centro estivo per bambini con disabilità Prosegue fino al 15 settembre la spiaggia inclusiva

Un’estate di integrazione e inclusione ha visto protagonisti i bambini con disabilità residenti a Maiori, grazie al centro estivo finanziato e attivato dal Comune. Continua nel frattempo fino al 15 settembre l’attività della spiaggia inclusiva con le postazioni gratuite e attrezzature riservate per la balneazione delle persone con disabilità. Un intervento che ha reso l’arenile più lungo della Costiera amalfitana un modello di accessibilità e accoglienza, aprendosi in maniera strutturata a un turismo sostenibile, inclusivo e giusto.

I dettagli

Dal 1° luglio al 31 agosto, 9 bambini hanno preso parte alle attività del campo estivo, promosso per il terzo anno consecutivo dall’amministrazione comunale con una formula pensata per garantire socializzazione, benessere e crescita personale. Per tre giorni a settimana, gli iscritti sono stati coinvolti in un programma che ha alternato momenti ludici e ricreativi sulla spiaggia, vissuti insieme ai coetanei del miniclub estivo Teresa Criscuolo in un’ottica di piena integrazione, e laboratori dedicati a carattere creativo e manuale, pensati per sviluppare abilità personali e favorire l’espressione individuale. Tutto sotto la guida costante di operatori specializzati della cooperativa Nuove Radici di Tramonti, che hanno garantito assistenza qualificata e inclusione effettiva.

Nel week-end appena terminato le attività del miniclub si sono concluse con una festa finale che ha visto presenti i piccoli partecipanti, ai quali è stato dedicato il party, il sindaco di Maiori Antonio Capone, l’assessore politiche sociali, solidali e per la famiglia di Maiori Gisella Tenebre, il sindaco del Comune di Tramonti Domenico Amatruda accompagnato dal delegato Luigi D’Antuono.

Accanto al centro estivo, il progetto ha portato al potenziamento dell’area balneare inclusiva di Maiori, situata accanto al pontile centrale, del tutto gratuita e accessibile anche su prenotazione attraverso il call center dedicato, nell’ambito del progetto “Turismo BalneAbile”, promosso dalla Regione Campania e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio Disabilità.

L’arenile si è arricchito di nuove attrezzature dedicate che si sono aggiunte a quante già allestite dal Comune nel 2024, tra cui una seconda sedia Job, due sedie galleggianti, camminamenti amovibili fino alla battigia, spogliatoio attrezzato, bagno dedicato, ombrelloni e lettini adattati. Il tutto con un presidio quotidiano di operatori specializzati OSS attivo dal 15 luglio fino al 15 settembre dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 17, che garantisce accoglienza e supporto alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori. Per fruire del servizio, basta recarsi alla spiaggia o, per essere sicuri di trovare una postazione libera e poter accedere in tutta tranquillità, prenotare la discesa a mare al recapito 340 933 5105 negli orari e giorni di attività del servizio.

Il sindaco di Maiori Antonio Capone traccia questo bilancio: “Il bilancio di quest’estate è estremamente positivo: il centro estivo per i bambini e la spiaggia inclusiva hanno rappresentato non solo servizi concreti, ma una vera opera di civiltà e di attenzione verso le fasce più fragili. Di questo ringrazio l’assessore Gisella Tenebre che con grande sensibilità ed efficacia ha portato avanti il progetto, realizzandolo e dotando la città di un importante servizio che ha fatto onore come presidio di civiltà a Maiori tutta.

A tal riguardo, ci ha molto colpito e commossi la lettera di un uomo di Parma, che ha scritto un’accorata Pec di ringraziamento al Comune, comunicandoci che grazie alla spiaggia inclusiva per la prima volta dopo ben 8 anni era finalmente riuscito a fare un bagno in mare. Una testimonianza, che ci ha reso il senso del progetto e che ci ha dato grande forza per proseguire. È un percorso che non si esaurisce qui – aggiunge il sindaco Antonio Capone – perché queste attività avranno continuità e saranno ulteriormente potenziate. Accanto alla prossima stagione estiva, nella quale rafforzeremo i servizi, lavoreremo anche a progetti di inclusione per il periodo invernale. La cura verso le fasce fragili deve restare priorità assoluta per la pubblica amministrazione, in un’ottica di giustizia sociale e di comunità accogliente”.