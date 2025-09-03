Tommasetti in visita al Ponte Caiazzano: "Ora tempi certi per la riapertura" “Un’opera fondamentale per il territorio ma che va avanti a rilento"

“Ora si acceleri per gli interventi sul Ponte Caiazzano”. Nei giorni scorsi Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania e consigliere regionale della Lega, ha visitato il cantiere del ponte di cui si attende il completamento da quattro anni. Insieme al responsabile della Lega per il Vallo di Diano, Rosario Trotta, il consigliere regionale ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori ripartiti lunedì dopo le ferie.

L'opera

“Un’opera fondamentale per il territorio ma che va avanti a rilento – ha affermato Tommasetti a margine della visita – La chiusura della strada tra Sassano e Padula è fonte di gravi disagi per la viabilità, con ricadute significative sulla popolazione valdianese. Intere comunità sono rimaste isolate e ancora oggi attendono tempi certi. La ripresa, dopo un mese di stop, è un piccolo segnale ma adesso ci si aspetta un cambio di passo. Ho assunto l’impegno a seguire in prima persona il prosieguo dei lavori”. Tommasetti ha inoltre annunciato nuovi solleciti agli Enti preposti, in particolare gli uffici provinciali: “Per troppo tempo il Ponte Caiazzano è servito solo a passerelle e promesse.

Occorre chiarezza sul termine del cantiere e sulla riapertura, per dare ai cittadini le risposte che attendono speranzosi da quattro anni”.