Commissione d'indagine al Comune di Sarno, il sindaco: «Atto ordinario» «L'Amministrazione si è resa subito disponibile alla collaborazione e alla trasparenza»

Il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, con un messaggio pubblico rivolto alla città, ha provato a far chiarezza sulla nomina della Commissione d'indagine da parte del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito su richiesta del Ministero dell'Interno.

Di seguito il post pubblicato dal primo cittadino:

Care concittadine e cari concittadini,

questa mattina si insediata una commissione di accesso presso il Comune di Sarno nominata dal Prefetto di Salerno.

Ritengo giusto e doveroso informare immediatamente la cittadinanza perché la trasparenza e la chiarezza verso i cittadini sono alla base della nostra azione amministrativa, evitando ogni possibile tentativo di strumentalizzazione e sciacallaggio politico.

È doveroso precisare che si tratta di un atto ordinario che rientra nelle prassi amministrative previste dalla normativa, per verificare che la gestione del Comune sia conforme alla legge.

È una procedura di controllo alla quale l’Amministrazione si è resa immediatamente disponibile con piena collaborazione e trasparenza.

Desidero rassicurare tutti: i servizi e le attività comunali proseguiranno regolarmente, senza alcuna interruzione o rallentamento. La vita amministrativa della nostra comunità continua con il massimo impegno e con la coscienza serena di chi ha sempre operato nell’interesse esclusivo dei cittadini.

Il nostro unico obiettivo è sempre stato, è e continuerà ad essere sempre il bene della nostra città.

