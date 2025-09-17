Eboli rende omaggio il maresciallo Giudice, medaglia d'oro al valore militare La cerimonia con i familiari, la Guardia di finanza e gli alunni delle scuole

Ad Eboli la cerimonia commemorativa per ricordare il sacrificio del maresciallo maggiore Vincenzo Giudice, Medaglia d’Oro al Valor Militare, organizzata dal Comune e dalla Guardia di Finanza di Salerno.

Il sottufficiale, di origini ebolitane, reduce della Prima Guerra Mondiale, prestava servizio in Toscana come comandante della Brigata costiera di Carrara (MS), quando perse brutalmente la vita per mano dei nazisti. Il 16 settembre 1944, nella frazione di Bergiola Foscalina, era stato ucciso un militare tedesco: scattò così la rappresaglia delle S.S. e dei fascisti della Brigata nera “Mai Morti” che, nella scuola elementare del posto, radunarono, con l’intento di ucciderli, anziani, donne e bambini.

L’Ispettore, informato di quanto stava accadendo, si presentò prontamente al comandante della formazione tedesca, offrendo senza esitazione la propria vita in cambio degli ostaggi civili, ma l'ufficiale nazista rifiutò la proposta, sostenendo che le leggi di guerra vietavano ai militari di compiere simili gesti.

Il sottufficiale, allora, dopo essersi spogliato della divisa ed essersi dichiarato civile, chiese inutilmente, ancora una volta, di risparmiare quegli innocenti. Fu subito fucilato, perdendo così la vita insieme ad altre 72 vittime: tra queste, la stessa moglie ed i giovani figli, Marcello ed Anna Maria, di 16 e 17 anni, i quali subirono anche il vilipendio del cadavere.

Per quell’atto di estremo coraggio, il maresciallo maggiore Vincenzo Giudice è stato insignito della Medaglia d'Oro al Valor Militare, massima onorificenza della Repubblica.

In occasione dell’81° anniversario della carneficina, il sindaco del Comune di Eboli, Mario Conte, ed il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, generale di brigata Luigi Carbone, accompagnati dalla signora Fernanda Giudice, nipote del militare, hanno deposto una corona di alloro davanti al monumento eretto in sua memoria in Piazza della Repubblica.

Oltre ad una nutrita rappresentanza di finanzieri del comando provinciale di Salerno, alla cerimonia hanno partecipato anche gli alunni della scuola primaria “Vincenzo Giudice” di Eboli.