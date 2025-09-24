Montecorvino Rovella, una fiaccolata per ricordare Tina Sgarbini Appuntamento alle 19.30 nel piazzale antistante il Duomo di San Pietro

Montecorvino Rovella si prepara a vivere un momento di profonda partecipazione collettiva. Questa sera, alle ore 19.30, si terrà una fiaccolata in memoria di Tina Sgarbini, a un mese dalla sua tragica scomparsa. La partenza è prevista dal piazzale antistante il Duomo di San Pietro, con arrivo in piazza Beato Giovanni da Montecorvino.

L’iniziativa vuole essere un gesto di vicinanza alla famiglia di Tina, in particolare ai suoi tre figli, e al tempo stesso un’occasione di riflessione e testimonianza della comunità contro ogni forma di violenza di genere. La cittadinanza è invitata a prendere parte al corteo, che rappresenta un segno concreto di solidarietà, di ricordo e di sostegno a tutte le donne.

“La fiaccolata, a un mese dai tragici eventi, rappresenta innanzitutto un gesto di vicinanza alla famiglia di Tina e, in particolare, ai suoi tre figli. Vuole essere anche un momento di riflessione collettiva, in cui la comunità si ritrova unita e solidale nella ferma condanna di ogni forma di violenza di genere”, dichiarano il sindaco Martino D’Onofrio e l’assessora alle Pari Opportunità, Milena Salvatore.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare, per rinnovare insieme un messaggio di memoria, unità e impegno civile.