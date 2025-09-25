Sassano: un milione di euro per la messa in sicurezza del Vallone Ficola Interventi geologici e idrogeologici per la sicurezza dei cittadini

A Sassano lavori di messa in sicurezza dell’area in dissesto nel centro abitato a ridosso del Vallone Ficola, un’importante opera pubblica dal valore complessivo di 1 milione di euro, finanziata dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei contributi destinati ai Comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio.

L'intervento



L’intervento, progettato e voluto sin dall’inizio dell’insediamento dell’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Rubino, rappresenta un traguardo significativo sia dal punto di vista politico che tecnico-amministrativo. Si tratta infatti di un’opera strategica, inserita nel quadro delle progettualità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo di tutelare la popolazione da rischi geologici e idrogeologici presenti nel cuore del centro abitato.



La zona oggetto dell’intervento è un vallone che attraversa un’area densamente abitata del Comune: la sua bonifica eliminerà definitivamente i pericoli legati a frane e smottamenti, mettendo in sicurezza le abitazioni circostanti e garantendo la piena agibilità dell’area.

L’importo totale dell’intervento è di € 999.883,05, di cui € 632.014,89 destinati direttamente ai lavori (affidati all’impresa esecutrice Gregorio Costruzioni e Turismo) e di € 367.868,16 come somme a disposizione dell’Amministrazione.



“Siamo molto soddisfatti per l’avvio di questi lavori, che rappresentano uno degli obiettivi fondamentali del nostro mandato amministrativo. Si tratta di un progetto atteso da tempo e strategico per tutto il paese, non solo per la messa in sicurezza della zona interessata ma anche per la valorizzazione e la tutela del nostro territorio. L’impegno dell’Amministrazione è stato massimo e oggi possiamo dire con orgoglio che questo intervento è realtà, a beneficio dei cittadini e della comunità intera”.



L’intervento rientra in una più ampia programmazione di progetti di risanamento idrogeologico promossi dall’Amministrazione Rubino, con l’obiettivo di rendere il territorio sassanese più sicuro, resiliente e vivibile per tutti.

I lavori, iniziati nel mese di luglio e attualmente in pieno svolgimento, rivestono una rilevanza particolare sotto il profilo tecnico-ambientale, per diverse ragioni:

1. l’intervento consente di mitigare in maniera definitiva il rischio di frane e smottamenti in un’area classificata ad alta vulnerabilità geologica;

2. la stabilizzazione del vallone permette di preservare il suolo e favorisce il corretto deflusso delle acque meteoriche, riducendo l’erosione;

3. mettere in sicurezza una zona densamente abitata significa salvaguardare l’incolumità dei residenti e delle infrastrutture;

4. in un contesto di eventi meteorologici sempre più estremi, il rafforzamento delle difese idrogeologiche è fondamentale per la resilienza del territorio;

5.l’opera non solo ha una funzione protettiva, ma contribuisce anche alla riqualificazione estetica e funzionale di un’area importante del centro urbano.

