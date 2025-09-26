Sassano, rischi in via Diaz: nuovo appello della Guardia Agroforestale Italiana

Chiesta l'istallazione di limitatori di velocità o rialzi

Sassano.  

Il presidente nazionale della Guardia Agroforestale Italiana, Antonio D'Acunto ha segnalato alla Provincia di Salerno, alle forze dell'ordine e al sindaco di Sassano i pericoli che riguardano via Diaz, strada che spesso viene percorsa ad alta velocità, provocando incidenti o investimenti mortali di animali. Qualche mese fa delle auto si sono tamponate, andando a sbattere contro la vetrina di un panificio. Pertanto gli operatori della Guardia Agroforestale Italiana hanno chiesto "l'imediata istallazione di limitatori di velocità o rialzi, come previsto dalla legge".

