Nocera Superiore, interventi in città per prevenire gli incidenti stradali D'Acunzi: "Risposte concrete per una città più sicura e attenta ai cittadini"

Nell’ambito delle attività dedicate alla sicurezza stradale, proseguono senza sosta gli interventi messi in campo dal Comune di Nocera Superiore per ridurre il rischio di incidenti. Nei giorni scorsi è stata completata l’installazione di nuove bande sonore in alcuni tratti particolarmente sensibili del territorio urbano ed extraurbano. L’intervento, fortemente voluto dal sindaco Gennaro D’Acunzi, rientra in un piano più ampio di prevenzione e tutela della mobilità.

Le bande sonore sono state collocante su via Nazionale (ex statale 18) in prossimità del bivio Camerelle, su via della Libertà e su via Indipendenza. Si tratta di particolari

infrastrutture in rilievo applicate sulla pavimentazione stradale. Al passaggio dei veicoli, generano vibrazioni e rumori percepibili all’interno dell’abitacolo, aumentando la soglia d’attenzione dei conducenti e inducendoli a rallentare la velocità

«Si tratta di un intervento estremamente efficace - ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi - per prevenire e ridurre il rischio incidenti su tratti stradali a scorrimento

veloce. La sicurezza stradale è una priorità per la nostra Amministrazione, soprattutto in quelle aree dove la velocità e la distrazione possono rappresentare un pericolo reale

per pedoni, ciclisti e automobilisti».

Le installazioni delle bande sonore non sono l’unico intervento in materia di sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, l’Amministrazione comunale ha portato a completamento la sistemazione di dissuasori di velocità nei pressi di chiese, scuole ed edifici pubblici, la collocazione di rallentatori su strade secondarie che s’immettono su arterie a traffico elevato e il completamento della segnaletica orizzontale e verticale sull’intero territorio comunale. «Con la posa in opera delle misure continuiamo a dare risposte concrete per una città

più sicura e attenta ai cittadini» ha concluso il sindaco Gennaro D’Acunzi.