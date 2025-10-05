Lite tra indiani a Pagani, Fratelli d'Italia: "Più controlli sul territorio" Il coordinamento cittadino chiede anche "un censimento puntuale della presenza straniera"

Più controlli sul territorio comunale di Pagani per garantire la sicurezza dei cittadini. A lanciare l'appello è il coordinatore di Fratelli d'Italia, Antonio Mariconda che è tornato su quanto accaduto martedì nella città dell'Agro.

“Alcuni giorni fa - dichiara Mariconda - si è consumata una lite che ha visto protagonisti alcuni stranieri, i quali hanno messo a rischio la loro incolumità e quella di altre persone, e avrebbero potuto coinvolgere addirittura i bambini, essendo l’abitazione situata nei pressi della già citata scuola “Rodari”. Episodi come questi non possono essere sottovalutati e impongono un’attenta riflessione sull’efficacia dei controlli nelle aree più sensibili della città”.

FdI Pagani, già in passato, aveva richiamato l’attenzione dell’amministrazione comunale e delle autorità competenti sul fenomeno del sovraffollamento del plesso scolastico “Rodari”. “Meno male - continua Mariconda - che alla “Rodari” non sia accaduto nulla di grave e che non ci sia stata un’esplosione dell’abitazione, vista la presenza di bombole di gas. Altrimenti la vicenda si sarebbe potuta trasformare in un dramma che noi paganesi non ci saremmo mai perdonati. Manifesto grande vicinanza ai condomini del palazzo, i quali si sono ritrovati a subire momenti di pesante tensione”.

Il coordinatore cittadino ha inoltre voluto rivolgere un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine, alla Papa Charlie e soprattutto ai Vigili del Fuoco, per l’impegno e la professionalità dimostrati durante l’emergenza che ha interessato il centro cittadino. “Apprendiamo dalla stampa - aggiunge Mariconda - che all’interno dell’abitazione fossero presenti diversi cittadini di nazionalità indiana. Inoltre, in alcune abitazioni ci sarebbero pratiche di subaffitto tra gli stessi stranieri. Non conosciamo ancora le cause esatte dell’incendio, né le motivazioni legate alla vicenda, si ipotizza, però, una lite a sfondo economico. Tuttavia, questi fatti devono spingerci a non abbassare la guardia e a pretendere maggiore trasparenza e controllo”.

FdI Pagani invita pertanto l’amministrazione comunale ad attuare un piano di monitoraggio costante del territorio, con particolare attenzione alle abitazioni sovraffollate, alla sicurezza nei pressi degli edifici scolastici e al rispetto delle normative igienico-sanitarie e abitative. “Chiediamo che venga effettuato un censimento puntuale della presenza straniera sul territorio – conclude Mariconda – poiché dai dati Istat del 2024 risultano 231 cittadini indiani residenti a Pagani, ma è necessario verificare il numero effettivo e le condizioni in cui vivono. La sicurezza e la serenità dei nostri concittadini devono restare una priorità assoluta”.