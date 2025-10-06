Pagani, caditoie e tombini ostruiti: Mariconda (FdI) accusa il Comune "Inefficienza nella manutenzione ordinaria del sistema di drenaggio urbano"

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Pagani, Antonio Mariconda, interviene duramente sulla gestione delle piogge e della manutenzione urbana, puntando il dito contro l’amministrazione comunale e, in particolare, contro il vicesindaco Augusto Pepe, già assessore ai Lavori Pubblici, accusato di non aver ancora assunto alcuna iniziativa concreta per risolvere il problema cronico delle caditoie e dei tombini ostruiti.

L'attacco

“La mancata pulizia delle caditoie e dei tombini – dichiara Mariconda – continua a rendere Pagani vulnerabile anche di fronte a piogge di moderata intensità. È una chiara inadempienza amministrativa, un segnale di inefficienza nella manutenzione ordinaria del sistema di drenaggio urbano. Sono 5 anni che segnaliamo questa situazione, ma nulla è stato fatto. Oggi è evidente che questa amministrazione non riesce a garantire neppure la pulizia delle caditoie. Almeno, per questi ultimi mesi di mandato, cercate di risolvere il problema”.

Le parole del coordinatore di Fratelli d’Italia arrivano mentre la città è nuovamente alle prese con allagamenti diffusi: in via San Domenico, alcuni residenti segnalano che recenti lavori di manutenzione hanno coperto i tombini, trasformando la strada in un vero e proprio torrente. Disagi si registrano anche nei pressi della villa comunale, dove la rampa laterale è completamente sommersa dall’acqua, e lungo arterie principali come via Nazionale e per strade come via Striano, via Tortora, via Filettine e tante altre.

Situazione critica anche per il plesso scolastico “Rodari”, dove una madre ha dichiarato: “Meno male che ieri i bambini non sono andati a scuola”. Mariconda invita con forza l’amministrazione comunale a intervenire immediatamente e ad avviare una programmazione seria della manutenzione ordinaria del sistema fognario cittadino, sottolineando che “la prevenzione degli allagamenti passa da una gestione costante e responsabile, non da interventi d’emergenza o annunci sui social”. Nel frattempo, i cittadini continuano a condividere immagini e segnalazioni di disagio, chiedendo risposte concrete e un’assunzione di responsabilità da parte delle autorità competenti.