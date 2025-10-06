I "cassonetti intelligenti" sbarcano nelle scuole di Battipaglia L'iniziativa consentirà di integrare la differenziata in modo più semplice, igienico e moderno

A Battipaglia arrivano le isole ecologiche intelligenti. Le prime strutture saranno installate nelle scuole. L’investimento è di un milione di euro finanziato con fondi PNRR a cui ha avuto accesso il Comune. L'investimento permetterà di raggiungere livelli più spinti di raccolta differenziata.

Le nuove isole ecologiche intelligenti saranno posizionate presso:

• I.C. Fiorentino, plesso di via De Gasperi

• I.C. Salvemini, plesso di via Ravenna

• I.C. Gatto, plesso via Stella

• I.C. Marconi, plesso di via Ionio

• I.C. Penna, plesso via Archimede

Cosa offrono le nuove isole ecologiche?

• Cassetti volumetrici: Grazie a questa innovazione, i rifiuti conferiti saranno misurati, permettendo di introdurre una tariffazione puntuale. In questo modo, chi differenzia correttamente e produce meno rifiuti sarà premiato!

• Sensori intelligenti: Monitoreranno il livello di riempimento, garantendo un servizio di raccolta sempre efficiente.

Le nuove isole ecologiche

Battipaglia accoglie le nuove isole ecologiche per la raccolta differenziata di tutti materiali di scarto, per una gestione dei rifiuti all’avanguardia e nel pieno rispetto dell’ambiente. I 5 nuovi contenitori (carta, multimateriale, indifferenziato, organico e vetro) sono dotati di serratura elettronica con apertura tramite un’apposita tessera personalizzata o app su smartphone. La tessera è una chiave personale il cui codice univoco identifica la singola utenza; tutti i conferimenti saranno registrati in modo informatico. I cittadini di Battipaglia possono conferire i propri rifiuti in qualsiasi momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza più dover rispettare il calendario di raccolta. Un servizio flessibile e pratico, pensato per andare incontro alle esigenze di tutti.

FACILITÀ D’USO

Basta avvicinare la card al cassonetto o interagire con l’app su smartphone ed attendere il riconoscimento sul display. Apri lo sportello manualmente e conferisci il rifiuto.

CARD O APP

Per poter accedere all’isola ecologica, i cassonetti possono essere attivati indifferentemente con la card o con l’app installata sul proprio smartphone.

Queste isole rappresentano un passo avanti per una Battipaglia più verde e più vicina alle esigenze dei suoi cittadini.

