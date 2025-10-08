FdI Pagani: "Con Cirielli la Campania può riscattarsi" Il sostegno del circolo cittadino alla candidatura del viceministro degli Esteri

Grande entusiasmo a Pagani per l’annuncio ufficiale della candidatura dell’onorevole Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania. Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia ha voluto manifestare pubblicamente il proprio sostegno, augurando al viceministro degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale un forte in bocca al lupo per la sfida elettorale. A parlare sono il coordinatore cittadino Antonio Mariconda e il presidente onorario Francesco Ianniello.

“Siamo felicissimi della candidatura dell’onorevole Cirielli - dichiarano Mariconda e Ianniello - perché rappresenta un uomo di grandi valori, con un passato da militare e una carriera politica di altissimo profilo. È la figura giusta per garantire alla Campania un governo fondato su merito, competenza e senso dello Stato.” I vertici locali del partito sottolineano come la candidatura di Cirielli possa segnare “un punto di svolta per il nostro territorio”, in grado di contrastare le logiche di clientelismo e assistenzialismo che per troppo tempo hanno frenato la crescita della regione.

“Con Cirielli alla guida della Campania - aggiunge Mariconda - possiamo davvero cambiare il corso della storia amministrativa, restituendo dignità e prospettiva di sviluppo alla nostra terra”.Per il professor Ianniello, si tratta di una candidatura che infonde fiducia e aspettative positive: “Cirielli è un uomo dello Stato, un politico esperto e un servitore delle istituzioni. La sua storia personale e professionale rappresenta la garanzia di un impegno autentico per il bene comune e per il riscatto del popolo campano”.

Il circolo FdI Pagani rinnova così il proprio sostegno “con convinzione e orgoglio”, unendosi al coro di consensi che in queste ore si sta diffondendo tra militanti e simpatizzanti del partito. “Il nostro voto, il nostro impegno e il nostro cuore – concludono – sono con Edmondo Cirielli. La Campania merita una guida forte e autorevole, capace di restituire onore e gloria al nostro bellissimo territorio”.