Bilotti (M5s): "Serve una strategia nazionale per l’automotive "Su Cooper Standard non si abbassi la guardia”

«Ho chiesto, nel corso di un question time al Senato al ministro delle Imprese e del Made in Italy, se ritenga adeguata l’attuale strategia del Governo nel sostegno alla filiera dell’automotive e se intenda presentare un piano industriale nazionale per questo settore, che definisca obiettivi, risorse e tempi certi per la riconversione ecologica e digitale del comparto, con particolare attenzione alla componentistica e alla tutela dei lavoratori».

I dettagli

A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, nel giorno in cui, in Aula, c’è stata la discussione. Bilotti ha evidenziato che, «a fronte delle 300mila auto che produciamo nel nostro Paese, ne compriamo 1,5 milioni. Quindi, seguendo una logica abbastanza elementare, almeno 1,2 milioni vengono acquistate dall’estero».

«Serve – ha commentato la parlamentare salernitana - una strategia di sistema, non interventi spot. Altrimenti continueremo ad affrontare le crisi aziendali una per una, sempre in emergenza, senza mai affrontare le cause strutturali». «Per i lavoratori dello stabilimento di Cooper Standard di Battipaglia è un primo passo positivo.

Ma non è il momento di abbassare la guardia perché, in quello stabilimento, i lavoratori devono poter continuare a produrre componentistica per auto», ha concluso Bilotti, convinta della necessità che, «ora, serve una strategia nazionale per l’automotive italiano».