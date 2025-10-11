Pagani: finanziamento di 3 milioni per la riqualificazione delle strade

"Tre milioni di euro per riqualificare Via Cesarano, via Marconi, via Astarita, corso Ettore Padovano, è quanto abbiamo ottenuto dalla Regione Campania, classificandoci tra i primi 80 comuni destinata sugli oltre 360 beneficiari.
Il finanziamento
Un finanziamento tanto atteso che consentirà una riqualificazione storica per la città di Pagani: quella del corso cittadino e di due arterie del centro fondamentali per la viabilità, via Astarita e via Cesarano. Un’ulteriore promessa che manteniamo con la cittadinanza, un ulteriore passo verso l’ammodernamento della nostra città, a partire dalla riqualificazione stradale che mai come in questi anni ha avuto un restyling totale.
L’ufficialità dell’ottenimento del finanziamento di 3 milioni è giunta con il decreto dirigenziale n. 12 della Regione Campania "Completamento del Programma per la messa in sicurezza e riammagliamento della rete stradale in Campania". La somma è a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 e in aggiunta sul fondo PR FESR 2021/2027".
Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Augusto Pepe e il sindaco Raffaele Maria De Prisco.