Pagani: finanziamento di 3 milioni per la riqualificazione delle strade Interessa via Cesarano, via Marconi, via Astarita, corso Ettore Padovano

"Tre milioni di euro per riqualificare Via Cesarano, via Marconi, via Astarita, corso Ettore Padovano, è quanto abbiamo ottenuto dalla Regione Campania, classificandoci tra i primi 80 comuni destinata sugli oltre 360 beneficiari.

Il finanziamento

Un finanziamento tanto atteso che consentirà una riqualificazione storica per la città di Pagani: quella del corso cittadino e di due arterie del centro fondamentali per la viabilità, via Astarita e via Cesarano. Un’ulteriore promessa che manteniamo con la cittadinanza, un ulteriore passo verso l’ammodernamento della nostra città, a partire dalla riqualificazione stradale che mai come in questi anni ha avuto un restyling totale.

L’ufficialità dell’ottenimento del finanziamento di 3 milioni è giunta con il decreto dirigenziale n. 12 della Regione Campania "Completamento del Programma per la messa in sicurezza e riammagliamento della rete stradale in Campania". La somma è a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 e in aggiunta sul fondo PR FESR 2021/2027".

Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Augusto Pepe e il sindaco Raffaele Maria De Prisco.