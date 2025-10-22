Picentini Itinerari Comuni, presentata la terza edizione Tra le novità spicca la food box. E lo chef Ruben Bondì sarà il testimonial

Si è tenuta questa mattina, presso la Provincia di Salerno, la presentazione della terza edizione di Picentini Itinerari Comuni, il progetto che mira alla valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze culturali ed enogastronomiche. L'iniziativa riunisce otto comuni dell’area dei Picentini: Montecorvino Rovella (in qualità di Capofila), Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, San Cipriano Picentino e San Mango Piemonte.



Durante la conferenza stampa è stato svelato anche il nome del testimonial: Chef Ruben Bondì, fenomeno dei social network con un seguito su Instagram di quasi 2 milioni di follower e inserito da Forbes nella lista dei 100 under 30 più influenti. Per l’occasione, Chef Ruben ha inviato un video messaggio di saluto per testimoniare il grande entusiasmo nell’essere stato coinvolto in questa iniziativa.



Tra le novità di questa terza edizione spicca la "food box on the move“. All’interno i turisti troveranno una selezione dei prodotti e delle eccellenze del territorio dei Picentini, come le nocciole di Giffoni, le castagne, l’olio extravergine e altri prodotti locali. La confezione includerà anche materiali promozionali e contenuti multimediali accessibili tramite QR Code. La Food box non sarà solo un gadget, ma un vero e proprio strumento di marketing territoriale evoluto, pensato per innescare curiosità, raccontare l'identità del luogo e generare nuove opportunità di sviluppo turistico e commerciale.



Ricco il calendario degli eventi in programma. Si comincerà a San Cipriano Picentino il 24 e 25 ottobre con "A 'ncenziat", per poi proseguire il 26 ottobre a Montecorvino Rovella con "PIC IN PLAY". La tappa successiva, il 16 novembre, sarà a Castiglione del Genovesi per "I vicoli di Antonio Genovesi". Il mese di dicembre sarà particolarmente ricco: si inizierà il 7 a San Mango Piemonte con "O' Vampalorio", seguito l'8 dicembre dal "Borgo dei desideri" a Giffoni Sei Casali. Il 12, 13 e 14 dicembre sarà la volta di Pontecagnano Faiano con "Arti, vini e sapori". Si continuerà con "Spiritualità e tradizione" il 20 dicembre a Giffoni Valle Piana e con il Presepe vivente a Olevano sul Tusciano il 27 e 28 dicembre. L'iniziativa si concluderà con l'Evento finale il 30 dicembre, che si terrà nuovamente a Montecorvino Rovella.



“Picentini Itinerari Comuni - sottolinea il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio - è ormai diventato un vero e proprio brand, che mette in risalto le bellezze e le eccellenze del territorio. L'iniziativa dimostra quanto la collaborazione fra i comuni sia positiva e rappresenti un arricchimento per l'intera area. Ringrazio l'assessore alla Cultura Stefania Quaranta per l'impegno profuso nell'organizzazione e tutti gli amministratori e i sindaci dei comuni aderenti e sono sicuro che anche quest’anno l'evento riscuoterà un grandissimo successo".



