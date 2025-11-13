Eboli: "I Cantori di San Lorenzo" presentano Canto di Speranza Un concerto di beneficenza per la Palestina

Il 16 novembre 2025, alle ore 19:00, la Sala concerto di San Lorenzo ad Eboli si trasformerà in un palcoscenico di speranza e solidarietà.

I dettagli

L’Associazione “I Cantori di San Lorenzo” è entusiasta di presentare il concerto di beneficenza intitolato “Canto di Speranza”, un evento che unisce la potenza della musica alla causa della solidarietà

per la martoriata Palestina.

Questo progetto nasce dall’incontro della presidente Filomena Sessa con il soprano

Antonella De Chiara e la pianista Stefania De Santi.

In un momento storico in cui, di fronte alle ingiustizie che stiamo osservando senza poter intervenire, gli organizzatori vogliono fare un piccolo gesto di solidarietà, per dare voce alle persone che soffrono in Palestina. Unito a quello di tante altre persone,

potrà davvero fare la differenza e portare un po' di sollievo a chi è in difficoltà e soffre. Per questo motivo, gli organizzatori hanno pensato di realizzare un concerto di beneficenza a favore della maltrattata Palestina.

La musica ha sempre avuto il potere di unire le persone, abbattere barriere e creare ponti tra culture diverse. “Canto di Speranza” rappresenta un’opportunità preziosa per vivere insieme un’esperienza che va oltre la semplice bellezza melodica; è un impegno concreto verso coloro che, ogni giorno, affrontano difficoltà inimmaginabili.

Il ricavato della serata, ottenuto attraverso un contributo volontario dei partecipanti, sarà interamente devoluto a L'AltrItalia, che da anni si dedica con passione all'assistenza di ragazzi provenienti dalla Palestina e dal Guatemala. L'Associazione L'Altritalia ha una lunga storia di solidarietà, ponendo un forte accento sull'istruzione come diritto fondamentale per i bambini. In particolare, nei contesti più svantaggiati

del mondo, i bambini che riescono a frequentare la scuola sono davvero fortunati: hanno l'opportunità di sfuggire all'emarginazione e di crescere comprendendo il valore della solidarietà che altri hanno mostrato nei loro confronti.

Adriano Naimoli, presidente dell'Associazione L'Altritalia di Eboli, così dichiara: “Grazie alla generosità dei partecipanti sarà possibile contribuire a progetti a qui lavoriamo da anni, come il sostegno alla famiglia di Sadee nel campo profughi di Nahr Al-Bareid. Sadee è una ragazza palestinese nata e cresciuta nel campo, e questo sostegno arriva attraverso il progetto "Family Happiness" di Un Ponte per...

L'Associazione fornisce anche assistenza doposcuola ad altri sei bambini palestinesi. Inoltre, da molti anni, gestisce un'iniziativa simile per i bambini di strada a Città del Guatemala attraverso l'associazione Amistrada.

Vi invitiamo a unirvi a noi per un evento speciale il 16 novembre a Eboli, presso la Sala concerto di San Lorenzo. Sarà un momento di musica, condivisione e riflessione per la pace e la giustizia.

Insieme, facciamo risuonare il “Canto di Speranza”".